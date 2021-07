Conforme a los criterios de Saber más

El abogado Julio César Castiglioni, integrante del equipo legal de Fuerza Popular, adelantó que los próximos días apelarán al menos 15 actas de proclamación de resultados de los Jurados Electorales Especiales (JEE) que no les favorecen. Agregó que se encuentran analizando los argumentos que presentarán.

“Hay 60 JEE, de los cuales 32 ya han proclamado resultados. En los casos de esas 32 no hemos interpuesto recursos de apelación, porque nos favorecían. De las 28 que quedan, 15 no nos favorecen y esas serían esas las que apelaríamos. Si hay otra que nos perjudica, apelaremos, esto, en consecuencia, tiene que ir al Jurado Nacional de Elecciones”, manifestó a El Comercio.

Castiglioni indicó que es posible que se tomen menos de los tres días de plazo que tienen, después de publicadas las actas de proclamación, para apelar.

Agregó que las apelaciones respetarán lo que indica la Resolución la N° 0086-2018-JNE, que establece que un acta de proclamación de resultados “únicamente” puede ser “cuestionada bajo el sustento numérico, con la finalidad de que de declare la nulidad de la elección” en aplicación al artículo 364 de la Ley Orgánica de Elecciones.

¿Y qué dice el artículo 364 de la LOE? Que el JNE puede declarar la nulidad de las elecciones realizadas en cualquier distrito o en toda una provincia “cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los dos tercios del número de votos válidos”.

Al ser consultado por este Diario si estas apelaciones no pueden dilatar la proclamación del nuevo presidente, Castiglioni respondió que “no es problema nuestro”.

“ No es problema nuestro si el proceso de proclamación se retrasa o no, es problema de quienes no quisieron dar facilidades para que se aclare el tema del [supuesto] fraude ”, remarcó.

El abogado José Tello, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral, advirtió que esta es una “maniobra dilatoria” de parte de fujimorismo, aunque precisó que sí está prevista dentro del marco normativo [ver infografía].

No acudirán al Poder Judicial

Castiglioni, de otro lado, contó que los integrantes del equipo legal de Fuerza Popular- incluida Giuliana Loza, quien es abogada de Keiko Fujimori- sostuvieron anoche una reunión, en la que se determinó que el partido naranja no presentará recursos de amparo, ni medidas cautelares ante el Poder Judicial para suspender la proclamación general de los resultados por parte del JNE.

Sin embargo, sí se dejó en libertad a los abogados que deseen hacerlo a presentar estas acciones, pero a título personal.

“Hemos dicho que vamos a apelar todo aquello esté dentro del marco jurídico de la Ley Orgánica de Elecciones y de la Constitución. No vamos a acudir al Poder Judicial. Nosotros somos abogados que colaboramos con Fuerza Popular, vamos a agotar la vía del jurado. Hay un grupo de personas que ha presentado amparos y denuncias penales, pero Fuerza Popular no va a presentar ningún recurso en el Poder Judicial”, acotó.

