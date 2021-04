Conforme a los criterios de Saber más

Las proyecciones para el domingo 11 de abril tienen cifras muy ajustadas, según coinciden los últimos sondeos de opinión. Un punto que no miden las encuestas y que podría ayudar a sumar a una candidatura son los votos en el exterior.

Lo primero por tener en cuenta para mapear el voto en el exterior es el nivel de ausentismo que podría registrarse. Para el politólogo José Incio, esto sería clave. “Se va a movilizar el voto más comprometido con alguna candidatura”, dijo.

Los últimos procesos electores han registrado cifras de ausentismo superiores al 40%. Esto podría agravarse por las restricciones en cada país a causa de la pandemia.

Por lo pronto, la cancillería confirmó que no se podrán llevar a cabo comicios en Chile (117.140 electores) ni en Venezuela (19.711 electores). Esto deja al padrón electoral en el exterior con un total de 860.162 votantes hábiles y, según la oficina de prensa de la cancillería, hasta ayer no había alguna notificación sobre complicaciones en otros países. Otro factor por tomar en cuenta es que a los peruanos en el exterior que no voten ya no se les cobra multa a partir del 2006 por la Ley 28859.

Pese a ello, la politóloga Denisse Rodriguez-Olivari recordó que existe un incentivo extra para que los peruanos se trasladen a los consulados: la elección de sus representantes al Congreso. Para este proceso, los peruanos en el exterior podrán elegir a dos representantes. Esta fue una modificación aprobada por el actual Parlamento, pero impulsada desde hace tres períodos, sobre todo desde la comunidad peruana en Estados Unidos, el mayor bolsón electoral con un total de 310.378 votantes hábiles para estos comicios. “Sin duda, los peruanos en el exterior van a ser un buen bolsón electoral, son casi un millón de votantes. Puede ser interesante porque son bajos los porcentajes entre los seis candidatos que están encabezando las encuestas. Y teniendo en cuenta que Kuczynski ganó en el 2016 por menos de un estadio de fútbol, casi un millón de votos pueden ser decisivos”, explicó la candidata a doctora por la Universidad Humboldt de Berlín.

Perfiles

¿Y quién puede sacar mayor provecho del voto en el exterior? Si vemos los últimos cuatro procesos electorales, la tendencia es clara hacia los candidatos de derecha. “El voto en el exterior es un voto más comprometido con el modelo. Hasta el 2016, la percepción era que el país estaba en franco crecimiento”, señaló el politólogo José Incio.

Esto es algo que se explica más detalladamente en el libro “Los peruanos en el exterior y el voto migrante” (Jurado Nacional de Elecciones, 2017). La autora Kristel Castillo, quien estudió la orientación del voto migrante peruano desde 1980 hasta el 2016, también concluye que los peruanos en el extranjero se inclinan más por candidaturas de derecha. En Japón, está la comunidad con más alto porcentaje de votos en esta dirección, seguido por los peruanos en Estados Unidos y España. Estos tres países representan parte de los bolsones de votos peruanos más grandes en el exterior.

Incio apuntó que existe otro perfil de los jóvenes que se encuentran estudiando y en ese grupo se puede ver una corriente progresista, muy distinta a los peruanos que migraron tras vivir el terrorismo, la crisis de los 80, y que asimilan el discurso de que nuestro país puede correr el riesgo de convertirse en Venezuela.

Nichos

En esa línea, Rodríguez-Olivari añadió que el citado escenario podría terminar beneficiando a candidatos que ofrezcan mano dura y estabilidad, como Keiko Fujimori. “Siguiendo la tendencia de las últimas elecciones, el votante en el extranjero opta más por una derecha conservadora, como Lourdes Flores o Keiko Fujimori. Veremos si Keiko va a poder robarles votos a Rafael López Aliaga y a Hernando de Soto”, indicó.

Para Incio, el tema religioso sería una variable importante en Estados Unidos, pero difícilmente en el resto de países.

Sin embargo, el analista político Gonzalo Banda consideró que el voto se repartiría. “En ese escenario puede que la derecha moderada gane un poco, como Hernando de Soto. Pero también tienes a los peruanos ‘trumpistas’ en Estados Unidos que podrían votar por López Aliaga. El problema es que no hay una oferta de derecha definida como en anteriores procesos. También está Keiko”, dijo.

Añadió que Acción Popular podría posicionarse en el exterior como una opción de centro con base en los recuerdos de los líderes históricos Fernando Belaunde y Valentín Paniagua.

Por último, Banda consideró que será interesante ver qué sucede en cuanto a los comicios parlamentarios. En las elecciones legislativas extraordinarias del 2020, el Partido Morado fue el más votado en el exterior (se impuso en cuatro de los cinco continentes), seguido por Acción Popular y Fuerza Popular.

