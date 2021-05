Conforme a los criterios de Saber más

El empresario Máximo San Román, ex primer vicepresidente de la República, afirmó que su respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori no significa su retorno al partido naranja. Agrega que la “defensa de la democracia” frente a una opción de “comunismo totalitario” lo obliga a reaparecer en la política activa.

— Veintinueve años después del autogolpe del 5 de abril, usted regresa al fujimorismo. ¿Cómo se dio este acercamiento con Keiko Fujimori? ¿Y qué lo motiva?

No, no, no, hay una confusión, yo no regreso al fujimorismo, yo regreso a defender la democracia. Yo he ofrecido mi vida en defensa de la democracia y hoy estamos a punto de saltar al vacío, al comunismo totalitario. La experiencia socialista ya la vivió nuestro país y nos llevó a la bancarrota, esa es una tremenda diferencia, no es volver al fujimorismo, es defender la democracia. Y una persona tiene que ser leal y defender la democracia hasta con su vida.

— ¿Y cómo se concretó su llegada al equipo técnico de Fuerza Popular?

Yo he estado de viaje, he estado en Estados Unidos buscando extender mi vida con la vacuna [contra el COVID-19], logré las dos dosis de la vacuna. Cuando estaba allá, me contactaron Nano Guerra García, que es una persona a la que conozco desde hace mucho tiempo, y Miguel Torres también. Entonces, hablamos sobre qué podemos hacer para defender la democracia. Regresé el fin de semana anterior, y tuvimos contacto, me preguntaron si tendría inconvenientes en integrar su equipo técnico, y les respondí que “si se trata del Perú, no tengo ningún problema”.

— ¿Cuál será el rol que usted tendrá en Fuerza Popular? ¿Participará del debate de este domingo?

Transmitir toda la experiencia comprobada sobre cómo salir de la pobreza en nuestro país, no solamente de los pueblos jóvenes, de los vendedores ambulantes, también sacar de la pobreza a mis paisanos que viven en las punas, donde solamente crece la paja. Nosotros tenemos la experiencia de cómo convertir las partes altas de nuestro país en un emporio de riqueza, cultivando pastos que no necesitan riego. De esta forma, criar ganado de alta calidad, de alta producción lechera y de carne. Yo tengo el sueño de ver a mi país con millones de hectáreas de pastos y ganadería aclimatada a ese nivel.

— En una eventual administración de Fuerza Popular, ¿usted que función cumplirá? ¿Se ve como ministro o como consejero?

Voy a fiscalizar para que no se comentan excesos, vamos a luchar frontalmente contra la corrupción, contra las argollas y vamos a destrabar todos los obstáculos que impiden el desarrollo, que empiezan desde el aparato burocrático del Estado. Y no, no tengo ningún cargo ni tampoco lo voy a solicitar, si me dan la oportunidad de participar, lo haré con transparencia, decencia y la verdad que me caracteriza.

— Este nuevo equipo técnico a qué apunta: ¿a reducir el antivoto, a captar a los indecisos o a los simpatizantes de los partidos que respaldan a Fujimori Higuchi?

Cada uno tiene una participación propia, mi participación apunta a quitar el velo, porque mi pueblo está miope, no ve el salto al vacío que estamos a punto de dar. El comunismo es un desastre total, el Perú ya experimentó el paso por el socialismo con el gobierno militar. ¿Y qué ocasionó? Que el país quede quebrado y que sea inviable, un país de perros muerteros […] Somos un país viable y con futuro, y eso se quiere tirar al agua cuando se quiere estatizar todo, desorganizar todo el aparato del Estado.

— Usted renunció, el 27 de diciembre del 2017, al cargo de consejero del entonces presidente Kuczynski. ¿Su alejamiento tuvo relación con el indulto a Alberto Fujimori, que se había brindado tres días atrás?

En parte. Yo me opuse a que la señora Mercedes Araoz continúe en la Presidencia del Consejo de Ministros, se lo sugerí a Pedro Pablo [Kuczynski], él lo dudó un poco, luego fui a una entrevista en la televisión y lo dije, que era el momento de hacer un cambio de Gabinete y eso no le gustó a Mercedes. Lógicamente, esa declaración nos enfrentó. Y bueno, yo le dije a Pedro Pablo que iba a presentar mi renuncia, quedé en los mejores términos con él.

— Mencionó que el indulto a Fujimori fue “en parte” el motivo de su renuncia…

No, el indulto no se había producido todavía, porque lo que hicimos fue salvar a Pedro Pablo de la primera votación [de la vacancia].

— Pero usted renuncia el 27 de diciembre de 2017 y el indulto a Fujimori fue el 24…

Claro, también ahí tenía discrepancias con Pedro Pablo, yo era partidario que el señor Fujimori continúe su pena, pero con prisión domiciliaria. También fue la opinión de primigenia de PPK. Lastimosamente, se perdió una oportunidad y el único camino que le tocó fue el indulto, eso no lo consultó conmigo.

— Keiko Fujimori ha anunciado que indultará a su padre en una eventual administración de Fuerza Popular. ¿Usted está de acuerdo? ¿No rompe con la Proclama Ciudadana, que establece el respeto a las normas internacionales?

Ella ha dicho que es respetuosa del establecimiento de las normas internacionales y nacionales, ella sugerirá el proceso, allá las instancias que deben definir eso, están definitivamente comprometidas en aprobar o en rechazar esa solicitud. Es un pensamiento natural de una hija, ella tendrá que seguir los pasos legales y constitucionales, pero no podemos adelantar el momento o echar de factor que se va a tener el indulto.

— ¿Y usted está de acuerdo con el indulto a Fujimori?

Yo estoy de acuerdo, como siempre [lo he dicho], que se vaya a cumplir su condena, porque es una persona de edad, que se vaya a cumplir su condena a su casa.

(Foto: Eduardo Cavero | GEC)

— ¿Es un error de Fujimori Higuchi insistir en personajes de los noventa? Antes fueron Jorge Baca Campodónico, Carmen Lozada y Martha Moyano y hoy lo son Francisco Tudela y usted.

Bueno, siempre van a haber detractores, pero en lo que a mí respecta soy una persona transparente, he luchado con vida frente a la dictadura, [intenté] sacar a los dictadores, cuando con el equipo del 13 de noviembre, esos generales dignos, intentamos restablecer la democracia. Yo no cuento con vela en ese entierro, yo soy un demócrata, sigo defendiendo mis principios y los seguiré defendiendo. Y por ello, trato de evitar que nuestro país dé un salto al vacío hacia un comunismo totalitario.

— ¿Por qué no se ha sumado a políticos o técnicos del centro a Fuerza Popular?

Yo era de la opinión de que hiciéramos una convocatoria más amplia, pero como comprenderá si van 50 o 100 se diluyen las personalidades. Entonces, va a haber etapas, donde van a ir presentando semana a semana o día a día a nuevos [rostros] para reforzar este equipo que se compromete a rescatar y hacer prevalecer la democracia.

— En los últimos cinco años, hemos tenido cuatro presidentes y dos Congresos. ¿Cuál es la responsabilidad de Fuerza Popular respecto a esta permanente crisis?

Keiko Fujimori ha aceptado públicamente que ha sido un error [el accionar de la bancada de Fuerza Popular], un error humano, y lógicamente, ella está decidida a revertir ese error, convertir esta oportunidad en una de desarrollo para el país.

— La candidata de Fuerza Popular negó que se hayan cometido esterilizaciones forzadas durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori. “Fue un plan de planificación familiar”, dijo. El caso está en etapa de juicio oral. ¿Este negacionismo es un serio error?

En ese momento, Keiko Fujimori se ha apresurado a hacer una declaración, ella no ha sido parte del gobierno [de Alberto Fujimori], ella no ha participado en el Ministerio de Salud ni en las reuniones del Consejo de Ministros. Entonces, es una opinión personal y se respeta. Quienes tienen que asumir las responsabilidades son las personas que están acusadas en el Poder Judicial, eso está en un proceso judicial y ahí se van a esclarecer las responsabilidades, espero.

— Guillermo Bermejo, virtual congresista de Perú Libre, dijo, en un audio difundido por Willax, que si su partido llega al poder “no lo vamos a dejar”. ¿Es un punto de quiebre en la campaña?

Bermejo no ha hecho otra cosa que repetir y afirmar el sueño de estos comunistas. En ese sentido, es una reafirmación de lo que ha planteado [Vladimir] Cerrón, el fundador de ese partido. Definitivamente, me preocupan [sus expresiones], yo soy un demócrata, que cree en los principios de libertad empresarial y comercial. Tenemos extraordinarias posibilidades para salir adelante, tenemos los recursos, solo falta el valor agregado. Tenemos que formar a emprendedores para que ellos sean capaces de dar un valor agregado, para ello necesitamos un Estado promotor.

— Castillo en su nuevo plan de gobierno insiste con la instalación de una asamblea constituyente, pero ha remarcado que se respetará el marco constitucional y legal actual…

Ha habido un gran rechazo contra el comunismo, el totalitarismo, la expropiación, [Castillo] es una persona que desconoce en absoluto lo que es un manejo económico y empresarial y de desarrollo en el país, está queriendo maquillar su propuesta, pero quién dirige su plan de gobierno.

— ¿Qué sensación le deja que la incorporación del economista Kurt Burneo se haya caído? ¿Terminó por imponerse Vladimir Cerrón?

Tengo que agradecer a Dios de que hay personas que tienen dignidad, hay personas que conocen el manejo económico y hay personas que sabemos qué hace el bien y el mal. Kurt Burneo es una persona que conozco hace 35 años, me ha gratificado su actitud y comportamiento con el país, no con Cerrón ni con Castillo, ha sido consecuente. Él ha exigido que no se haga caso al programa de Cerrón; y Castillo se ha sentido tan débil, él no ha sido capaz de deslindar [de Cerrón]. Ante esto, la dignidad de Burneo la tengo que aplaudir y saludar.