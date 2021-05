Conforme a los criterios de Saber más

Los partidos y candidatos a la presidencia que no pasaron a la segunda vuelta electoral han ido definiendo sus posturas y su respaldo a Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quienes disputan el balotaje.

Políticos como César Acuña y Hernando de Soto, y agrupaciones como el PPC y Victoria Nacional, han manifestado su posición a favor de la candidatura de Fuerza Popular en las últimas horas. Antes también hizo público su apoyo Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

En tanto, De Soto dijo en una entrevista a Latina: “Personalmente, yo voy a votar por Keiko por lo que he visto durante el debate, por las reticencias que había comenzado en el camino Pedro y que después ya desistió [de moderar propuestas], pero con mis reservas. Voy a ejercer mis reservas y mi derecho a presionar”.

En el caso de Pedro Castillo, Juntos por el Perú y Nuevo Perú han anunciado su respaldo al candidato de Perú Libre. Ambos consideran que votar por Keiko Fujimori no es una opción en la segunda vuelta.

Juntos por el Perú, Respalda candidatura de Pedro Castillo, Por un Gobierno de Cambio Patriótico Democrático, Constituyente y de Bienestar. pic.twitter.com/jSUpODQhro — Roberto Sánchez P. (@RoberthoSanchez) May 3, 2021





“La responsabilidad ciudadana y política nos hace llamar a la lucha militante y organizada para que no vuelva el fujimorismo corrupto”, indicó JP a través de un comunicado, en el que también exhortan a Castillo a considerar prioridades en un eventual gobierno suyo, como la aseguración de la vacunación universal, reactivar la economía, convocar a un referéndum nacional, entre otros.

Castillo también recibió el apoyo de Ciro Gálvez y Andrés Alcántara, excandidatos presidenciales de Runa y Democracia Directa, respectivamente.

De acuerdo con la última encuesta de Ipsos en América TV, Pedro Castillo obtiene un 43% de las preferencias, mientras que Keiko Fujimori aparece debajo con un 34%.

Para la politóloga María Paula Távara, los pronunciamientos de Juntos por el Perú y Nuevo Perú a favor de Castillo podrían sumarle mayor respaldo del electorado, a diferencia de Keiko Fujimori, quien ha venido siendo respaldada por partidos de derecha y, en su mayoría, limeños.

“En el caso de Castillo podría sumarle, porque hay una diferencia entre el votante de (Verónika) Mendoza y el de Castillo, que puede estar más vinculado con determinadas variables del progresismo liberal, y que lo respalde podría reducir ciertos miedos, pero al no haber compromisos firmados y ser un endose gratuito, le suma menos de lo que podría haber logrado”, sostuvo.

Agregó que aunque en el Perú “el endose no es muy claro”, en el caso de Fujimori, las recientes adhesiones de apoyo a su candidatura no sumarían. Según el reciente sondeo de Ipsos, la mayoría busca un cambio moderado o radical del actual modelo económico y el respaldo recibido por la candidata va en un sentido contrario a las demandas de los electores, señaló.

“En el caso de Keiko Fujimori hay una dicotomía cambio/permanencia del modelo, el tipo de apoyo habla de continuidad, si lo contrastas con lo que la gente manifiesta en las encuestas, no la ayuda, son partidos que se orientan a la derecha y limeños, salvo APP, que quizás sea un aporte en el norte”, manifestó.

Távara apuntó que los pronunciamientos a su favor no la perjudicarán, pero tampoco ganará con estos.

En la misma línea se pronunció Jeffrey Radzinsky, director de Grupo FIDES Perú, quien indicó que los pronunciamientos de los políticos de los últimos días “tienen poco impacto” en los electores.

“Un ejemplo claro es los votantes de Hernando de Soto, se trasladaron a Keiko Fujimori, independientemente que durante una semana se mostró dubitativo, procuró acercamientos con ambos y el electorado ya había decidido”, dijo.

Radzinsky anotó que tanto en el caso de Castillo como en el de Keiko los mensajes de apoyo no generarán un endose de votos directo, pero sí abrirán espacios de diálogo que servirán a los electores para definir su voto.

“La gente decide su voto independientemente de lo que el líder o candidato pueda decir, mayoritariamente, la identidad partidaria es muy baja en el país, en la gran mayoría no es un voto militante, el análisis cabe para ambos, tienen efecto inmediato en la generación de discusión, las organizaciones y nuestros lideres son muy débiles como para pretender un endose”, afirmó.

Factor Acuña y los votos del norte

“APP tiene sedes, militancia y eso podría ayudar a gestionar una campaña que ayude, no solo por endose de liderazgo sino por el apoyo logístico”, explicó Távara sobre el papel que puede jugar César Acuña en la campaña de Keiko Fujimori, tras haber manifestado su respaldo.

La especialista recordó que, a diferencia de otras elecciones, Acuña no ha obtenido un porcentaje que refleje apoyo contundente en el norte del país, pero podría sumar a la candidatura de Fujimori.

“Puede crecer algo, pero no creo que tanto, porque Acuña no ha tenido los mismos porcentajes que en otras ocasiones, no es que todo el sólido norte vaya por Keiko Fujimori”, dijo.

En tanto, Radzinsky insistió en que los votantes de Acuña, como los de Hernando de Soto, no esperaron a que el líder de APP se pronuncie para decidir su voto por Fujimori.

“Acuña no ha tenido una votación alta en el norte, en La Libertad es donde gana, hay un voto que se puede identificar más fuerte en el caso de Acuña en el norte en zonas urbanas, todavía hay un peso ahí, esos votantes ya se trasladaron a Keiko Fujimori, no es que estaban esperando el pronunciamiento de Acuña para ver por quién votaban”, añadió.