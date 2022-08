El candidato a regidor provincial de Chachapoyas, capital de la región Amazonas, Wilmer Durán Cabrera, afirmó que esta provincia no cuenta con el servicio de agua potable las 24 horas del día.

El ahora aspirante a regidor por el partido político Juntos por el Perú aseguró, durante una presentación de candidatos de su agrupación política, lo siguiente:

“No se está valorando nuestra cultura. ¿Qué pasa cuando el turista no llega a Chachapoyas? No hay ingresos. Cuando no hay ingresos, ¿qué pasa con la familia? La olla no se para sola. ¡No vas a tener agua sola! Encima, ni agua tenemos, porque no tenemos todo el día agua, no tenemos 24/7 agua potable”. (7′7′').

La afirmación de Durán Cabrera

La Empresa Prestadora Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas (Emusap), que opera en la ciudad de Chachapoyas, confirmó a PerúCheck que el servicio de agua potable no permanece accesible para los hogares durante todo el día.

Solo las partes céntricas de la ciudad tienen agua potable las 24 horas; las zonas altas de esta provincia reciben el servicio según un horario que puede variar día a día, señaló la entidad prestadora de servicios de saneamiento.

El corte puede durar desde las 8 de la mañana hasta el mediodía o las familias pueden quedarse sin agua toda la noche. No tiene un horario fijo, pero ocurre a diario. Los motivos que generan el corte de agua, según explicó la empresa, son:

El desabastecimiento del líquido elemento

La antigüedad de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) Pucará y su falta de capacidad para abastecer una ciudad en crecimiento.

El crecimiento demográfico de Chachapoyas. Su tasa de crecimiento intercensal es del 3,3%.

Las precipitaciones en las cuencas altas de los ríos o quebradas. Las lluvias enturbian el agua y dificulta el proceso de tratamiento en la planta.

“Después de las lluvias, es complicado tratar el agua en una cantidad óptima para que llegue a toda la ciudad, por eso se sectoriza. Cuando la falta de agua supera las 24 horas, se abastece con cisterna, pero lo normal es que los ciudadanos tengan sus tanques de agua, aunque no es la mayoría”, comunicó Emusap. Las precipitaciones también provocan la rotura de las tuberías de agua, lo que obliga a que haya cortes del servicio.

Sobre la planta de tratamiento

Según expresó la empresa, el proyecto de una nueva planta de tratamiento está estancado. Si bien ya está construida, existen conflictos por aspectos inconclusos del proyecto que han paralizado su funcionamiento.

En diciembre de 2021, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció la reactivación de la PTP Pucará, “proyecto paralizado desde el 2018″. De acuerdo con la nota de prensa de esta cartera, cuando la planta comience a operar beneficiará a 8000 pobladores de Chachapoyas y permitirá contar con una continuidad de 24 horas en el servicio y el abastecimiento de agua potable en épocas de estiaje.

A pesar de que en la página del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Durán aparece como candidato a regidor provincial, su equipo de prensa confirmó a este medio su postulación a la Municipalidad de Chachapoyas, luego de que la candidatura de William Gómez Bazán fuera declarada improcedente.

Conclusión

El servicio de agua potable no llega de manera continua a los hogares de la ciudad de Chachapoyas, como evidencia la misma empresa prestadora de este servicio Emusap. Por tanto, PerúCheck concluye que es cierta la afirmación del candidato a regidor provincial de Chachapoyas Wilmer Durán acerca de que en Chachapoyas no hay agua las 24 horas del día.