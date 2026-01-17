La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó de manera definitiva las instrucciones para los sorteos que determinarán la ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio de las Elecciones Generales 2026.

Mediante la Resolución Jefatural Nº 000007-2026-JN/ONPE, el organismo electoral formalizó los procedimientos para este acto público, que regirá para la elección de presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. La medida se sustenta en la Ley Orgánica de Elecciones, la cual otorga a la ONPE la potestad de organizar y ejecutar los procesos electorales en el país.

La normativa establece la realización de dos sorteos en un solo acto público dentro de la sede central de la institución. El primer sorteo definirá la posición de las agrupaciones para las cinco elecciones simultáneas previstas para el domingo 12 de abril de 2026. El segundo sorteo se aplicará específicamente para establecer las ubicaciones en la cédula de sufragio de una eventual segunda elección presidencial.

ONPE aprobó las instrucciones para el sorteo del orden en la cédula de votación.

Participarán en este proceso las organizaciones políticas con inscripción vigente que hayan presentado sus fórmulas y listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales. El reglamento especifica que, si una agrupación no logra finalmente su inscripción o desiste de participar, la ubicación asignada será ocupada por la entidad que se encuentre en la posición inmediata inferior según el orden del sorteo. Esta disposición busca garantizar que el resultado del acto público no se vea afectado por cambios posteriores en la relación de candidatos.

El procedimiento técnico iniciará con el ordenamiento alfabético de los partidos según su denominación para asignarles un número correlativo. Durante el acto público, un servidor de la entidad extraerá los bolillos de un bolillero para asignar las posiciones de manera sucesiva. Todo el proceso contará con la presencia de un Notario Público, quien se encargará de dar conformidad a los bolillos utilizados y a los resultados finales obtenidos en la computadora.

Para la segunda vuelta presidencial, que se realizaría el 7 de junio en caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta, el sorteo incluirá a las dos organizaciones con la votación más alta. En este caso, se utilizarán dos bolillos para determinar qué agrupación se ubicará al lado izquierdo de la cédula y cuál ocupará el lado derecho. Este sorteo preventivo se realiza con el fin de tener listos los modelos de cédula ante la posibilidad de un balotaje.

Al finalizar los sorteos, se redactará un acta suscrita por los representantes de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Los resultados definitivos serán publicados en el diario oficial El Peruano y en el portal institucional de la ONPE para conocimiento de los personeros de las organizaciones políticas y la ciudadanía en general. La transparencia del acto también permitirá la asistencia de observadores y representantes de la Defensoría del Pueblo.