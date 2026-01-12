El camino hacia las Elecciones Generales 2026 en el Perú ya tiene hitos definidos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha establecido el cronograma oficial para la selección de los ciudadanos que tendrán la responsabilidad de conducir las mesas de sufragio el próximo 12 de abril. Si quieres saber si te corresponde esta labor y cuáles son los plazos para presentar excusas o tachas, aquí te detallamos todo lo que necesitas conocer.

¿Cuándo es el sorteo de miembros de mesa 2026?

De acuerdo con el calendario electoral, el sorteo de miembros de mesa se realizará el 29 de enero. En este acto público, la ONPE seleccionará de forma aleatoria a los ciudadanos (titulares y suplentes) que integrarán las mesas de votación en todo el territorio nacional y en el extranjero.

Es importante recordar que ser miembro de mesa es un deber civil obligatorio. Para estas elecciones, se ha previsto una compensación económica para quienes cumplan con esta función durante toda la jornada electoral, la cual busca incentivar la instalación temprana de las mesas y agilizar el proceso de votación.

Proceso de impugnación, apelaciones y tachas

Una vez publicada la lista provisional tras el sorteo del 29 de enero, se abre un periodo para que cualquier ciudadano pueda interponer recursos legales si considera que un miembro de mesa seleccionado no es idóneo para el cargo. El proceso de impugnación, apelaciones y resolución de tachas se llevará a cabo del 30 de enero al 13 de febrero.

Las tachas pueden presentarse si el ciudadano sorteado tiene algún impedimento legal, como ser candidato, funcionario de organismos electorales, autoridad política o miembro en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre otros casos estipulados en la Ley Orgánica de Elecciones.

Publicación definitiva de la lista de miembros de mesa

Tras resolver todas las apelaciones y tachas, la ONPE realizará la publicación definitiva de la lista de miembros de mesa el 18 de febrero. A partir de esta fecha, los ciudadanos podrán consultar de manera oficial su local de votación y si fueron elegidos para el cargo a través de la plataforma web de la ONPE.

A diferencia de la lista provisional, esta nómina ya no admite cuestionamientos sobre la idoneidad de los seleccionados, salvo casos excepcionales de excusas por salud o viajes al extranjero debidamente acreditados.

Fechas de capacitación para miembros de mesa

Para garantizar un escrutinio eficiente y transparente, la ONPE ha programado dos jornadas de entrenamiento presencial. Es fundamental que los seleccionados asistan para familiarizarse con el material electoral y el sistema de votación.

Primera jornada de capacitación: 29 de marzo.

29 de marzo. Segunda jornada de capacitación: 5 de abril.

Estas capacitaciones son cruciales, especialmente ante la implementación de nuevas tecnologías de apoyo al sufragio. Los miembros de mesa que no asistan a las capacitaciones o no cumplan con su deber el día de las elecciones, se verán sujetos a las multas correspondientes según su distrito de residencia.