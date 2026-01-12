En el Semáforo de este lunes 12 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la restauración del Centro Histórico se reanuda. Segundo, a pocos meses de las elecciones, la mayoría del electorado continúa indeciso sobre su voto. Finalmente, se decreta estado emergencia en 328 distritos en 20 departamentos del país por el peligro a las lluvias intensas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢LA RESTAURACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO SE REANUDA

Lima se prepara para recibir su aniversario 491 con buenas noticias. Los proyectos para la restauración de dos espacios emblemáticos de Lima vuelven a ponerse en marcha luego de meses de paralización: la plazuela de San Francisco y el Arco del Puente. Ambos forman parte del plan maestro para la recuperación del centro histórico de la capital a cargo de Prolima, gerencia de la Municipalidad de Lima (MML).

🟡ELECTORADO INDECISO

Aunque la elección está cada vez más cerca y la oferta política prácticamente definida, apenas un 12% de la población asegura que ya decidió al candidato presidencial que apoyará en las urnas este 12 de abril; mientras que un 35% afirma que aún está evaluando su voto y otro 50% admite que aún no lo ha pensado, según la más reciente encuesta de Datum Internacional para El Comercio. A pocos meses de las elecciones, es preocupante que el electorado aún no esté informado sobre los posibles futuros gobernantes.

🔴EMERGENCIA POR LLUVIAS

El Poder Ejecutivo oficializó la declaración del estado de emergencia en 382 distritos pertenecientes a 20 departamentos del país, debido al peligro inminente que representan las intensas lluvias registradas. El objetivo central es la ejecución de “medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan”, según detalla la norma.