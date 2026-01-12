Municipalidad de Lima reanuda obras de recuperación de la plazuela de San Francisco. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Municipalidad de Lima reanuda obras de recuperación de la plazuela de San Francisco.
En el Semáforo de este lunes 12 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la restauración del Centro Histórico se reanuda. Segundo, a pocos meses de las elecciones, la mayoría del electorado continúa indeciso sobre su voto. Finalmente, se decreta estado emergencia en 328 distritos en 20 departamentos del país por el peligro a las lluvias intensas.

🟢LA RESTAURACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO SE REANUDA

Lima se prepara para recibir su aniversario 491 con buenas noticias. Los proyectos para la restauración de dos espacios emblemáticos de Lima vuelven a ponerse en marcha luego de meses de paralización: la plazuela de San Francisco y el Arco del Puente. Ambos forman parte del plan maestro para la recuperación del centro histórico de la capital a cargo de Prolima, gerencia de la Municipalidad de Lima (MML).

🟡ELECTORADO INDECISO

Aunque la elección está cada vez más cerca y la oferta política prácticamente definida, apenas un 12% de la población asegura que ya decidió al candidato presidencial que apoyará en las urnas este 12 de abril; mientras que un 35% afirma que aún está evaluando su voto y otro 50% admite que aún no lo ha pensado, según la más reciente encuesta de Datum Internacional para El Comercio. A pocos meses de las elecciones, es preocupante que el electorado aún no esté informado sobre los posibles futuros gobernantes.

🔴EMERGENCIA POR LLUVIAS

El Poder Ejecutivo oficializó la declaración del estado de emergencia en 382 distritos pertenecientes a 20 departamentos del país, debido al peligro inminente que representan las intensas lluvias registradas. El objetivo central es la ejecución de “medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan”, según detalla la norma.

