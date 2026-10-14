Este domingo 4 de octubre se realizaron las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), proceso en el que más de 26 millones de peruanos definieron, con su voto, el futuro de sus distritos, provincias y regiones.

Los comicios comenzaron a las 7 a.m. y se extendieron hasta las 5 p.m., hora en que se cerraron los centros de votación. En estas ERM 2026, los ciudadanos habilitados para sufragar eligieron a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales, 1696 alcaldes distritales, 364 consejeros regionales y 10.842 regidores provinciales y distritales.

La votación en Espinar, según el conteo oficial de la ONPE al 99.537% , arroja el siguiente resultado (actualizado el 14/10/2026, a las 18:36.):

Alianza Electoral Venceremos con 19.718 %

Partido Democrático Somos Perú con 16.582 %

Partido Político Perú Primero con 15.605 %

Libertad Popular con 9.626 %

Partido Aprista Peruano con 9.429 %

¿Cuál es la multa por no votar?

Esta penalidad no es igual para todos, debido a que depende de la clasificación socioeconómica del distrito donde el ciudadano omiso al sufragio está registrado en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La multa se calcula en función del monto de la UIT 2026, que es de S/5.500.

Distritos no pobres: 2% de la UIT, lo que equivale a S/ 110

2% de la UIT, lo que equivale a Distritos pobres: 1% de la UIT, lo que equivale a S/ 55

1% de la UIT, lo que equivale a Distritos en pobreza extrema: 0.5% de la UIT, lo que equivale a S/ 27.50

¿Debo pagar multa si no cumplo con mi función de miembro de mesa?

Sí, y en este caso la penalidad equivale al 5% de una UIT, es decir, S/275.