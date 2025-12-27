El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 admitió a trámite la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial del Partido Político Perú Primero para las Elecciones Generales 2026. La plancha está liderada por Mario Enrique Vizcarra Cornejo, quien postula a la presidencia junto a Carlos Hernán Illanes Calderón y Judith Carla Mendoza Díaz en las vicepresidencias primera y segunda, respectivamente.

Mediante la Resolución N.° 08797-2025-JEE-LC1/JNE, el ente electoral determinó que la organización política cumplió con los requisitos legales de admisibilidad, incluyendo la presentación del plan de gobierno y las declaraciones juradas de hoja de vida. El documento oficial certifica que los candidatos se encuentran afiliados al partido dentro del plazo legal y no registran impedimentos constitucionales para postular a los cargos.

La inscripción no había sido aceptada previamente durante las elecciones primarias debido a que Perú Primero intentó incluir al expresidente Martín Vizcarra como candidato a la primera vicepresidencia.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazó dicha participación debido a que el exmandatario no figuraba en el padrón de afiliados aprobado, tras haber sido retirado por las inhabilitaciones dictadas por el Congreso de la República y poseer una sentencia condenatoria en primera instancia. Tras la exclusión definitiva de su hermano, Mario Vizcarra asumió el liderazgo de la candidatura presidencial.

La resolución del JNE también resalta que la fórmula respeta estrictamente los resultados de las Elecciones Primarias y cumple con la cuota de género y alternancia exigida por la ley. El órgano electoral verificó que la lista está conformada por dos varones y una mujer, cumpliendo con la exigencia de incluir al menos a una persona de cada sexo en su conformación.

Con este paso, se ha dispuesto la publicación de la resolución en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones para dar inicio al periodo de tachas. Durante este lapso, cualquier ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) podrá interponer cuestionamientos legales contra la integridad de la plancha o de sus candidatos si considera que se ha vulnerado algún requisito legal.