El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció que la resolución para disolver a los equipos especiales como Lavo Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto, Efficop, entre otros grupos que han investigado casos emblemáticos y complejos en la justicia peruana, saldrá el próximo 6 de enero; es decir, en Bajada Reyes.

En Willax Televisión, en el programa ‘Milagros Leiva, Entrevista’, el titular del Ministerio Público dijo que la decisión fue tomada el viernes 19 de diciembre y que solo falta la formalización administrativa.

“Ya están disueltos prácticamente (…) como estos se han considerados ‘reyes’, vamos a hacerlo el día de la Bajada de Reyes. A todos (equipos) que han servido para lo mismo”, recalcó Gálvez.

Su principal sustento para esta desactivación es que en todo este tiempo los equipos especiales no han dado el resultado esperado.

“Conversando con unos fiscales dicen ‘desgraciadamente con los equipos especiales llegó el encubrimiento y la impunidad, así como la persecución al Ministerio Público’. Entonces tenemos que ponerle fin”, dijo Gálvez.

El fiscal de la Nación interino puntualizó que tienen a los coordinadores de la Fiscalía que pueden desarrollar el trabajo con “eficacia”.

José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial Lava Jato, sustenta su pedido de impedimento de salida del país contra Susana Villarán. Foto: GEC / César Bueno / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

“Quitarle los casos a los equipos especiales en este momento va a significar reconducir eficiente y eficazmente las investigaciones porque muchos de ellos, en especial del equipo Lava Jato, encubren y persiguen. Si eres mi amigo, impunidad y sino cárcel, tres o cuatro años”, afirmó.

En ese sentido, Tomas Gálvez citó como ejemplo el proceso contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, que avanza a “paso de tortuga” ya que “debió terminarse hace tiempo”.