Recientemente, se conoció un terrible caso que involucra a la Policía Nacional del Perú (PNP) y un suboficial, quien denunció que fue abusado sexualmente por 10 colegas suyos en La Victoria. El hecho se habría registrado en enero del 2023, luego que su superior lo dejara en uno de los dormitorios por varios minutos junto a diversos agentes, quienes tenían en su poder sábanas y tablas para atacarlo.

Hasta el momento, solo dos uniformados están con prisión preventiva; sin embargo, esta orden se terminará mañana 4 de julio , explicó Gino Zamora, abogado del agraviado, quien dio a conocer que los hechos suscitaron en la Cuadra de Rescate 01, ubicada en la División de Escuadrón de Emergencia.

Al respecto, el jefe de la Región Policial de Lima, el general PNP Enrique Hugo Felipe Monrroy, dijo que 8 efectivos más han sido incluidos en el proceso administrativo y disciplinario, el cual culminaría en tres meses.

Más adelante, el jefe PNP negó que estas vulneraciones sean parte de una tradición policial y aseguró que este caso es aislado.

“Eso lo he escuchado y ha sido propalado por los medios de comunicación, yo niego esa posibilidad. He trabajado años en el Escuadrón de Emergencia y no existen esas tales ‘tradiciones’, son hechos aislados.”, aseveró desde Surquillo a RPP.

La denuncia fue revelada por el dominical Cuarto Poder y, de acuerdo al testimonio de la víctima, el abuso sexual fue grabado por los propios agresores. Según su declaración, este caso fue reportado ante sus superiores, pero lo minimizaron y hasta le habrían dicho que no tome acciones legales.