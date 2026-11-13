Hablar de obesidad en el Perú sigue siendo difícil. Para muchas personas, esta enfermedad está asociada a un importante estigma social que se manifiesta en forma de prejuicios e incluso discriminación, y que puede afectar tanto su vida cotidiana como su bienestar emocional. En ocasiones, unos kilos de más terminan condicionando la autoestima de los pacientes, quienes, ante el temor al juicio ajeno, prefieren no hablar del problema y mucho menos buscar ayuda.

Esta realidad fue el punto de partida del conversatorio ‘La obesidad no viene sola’, organizado por Adium Perú con el apoyo de El Comercio. En el marco de este encuentro, conversamos con José Antonio González Orellana, gerente general de la compañía farmacéutica, que cuenta con presencia en 17 países de Latinoamérica y orienta su labor a brindar soluciones para pacientes y profesionales de la salud.

Durante la entrevista, se abordó la importancia de generar espacios de diálogo que contribuyan a visibilizar la obesidad, una enfermedad crónica cuya incidencia continúa en aumento en nuestro país. Asimismo, el ejecutivo explicó el papel que desempeña Adium Perú frente a este desafío, su visión sobre la evolución de la enfermedad y los temores que enfrentan quienes la padecen, entre otros aspectos relevantes.

José Antonio González Orellana durante su intervención en el conversatorio 'La obesidad no viene sola'. (Foto: Antonio Melgarejo - El Comercio)

—Desde Adium Perú, ¿cuál fue el objetivo del conversatorio ‘La obesidad no viene sola’?

Confiamos en que este evento marque un antes y un después, y que realmente logremos poner la primera piedra para comenzar a conversar sobre una enfermedad que ha sido estigmatizada durante mucho tiempo y que, hasta cierto punto, también ha sido normalizada. Uno de cada cuatro peruanos tiene obesidad y tres de cada cinco presentan sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, se trata de una enfermedad que afecta a todos los sectores de la sociedad, tanto en nuestro país como en el resto del mundo.

Sin embargo, generalmente, la forma de abordar esta enfermedad ha partido de una perspectiva clínica, desde los médicos y la industria farmacéutica. En Adium hemos entendido que es necesario abordar el manejo de la obesidad desde una perspectiva más amplia, que permita conversar sobre esta enfermedad y escuchar a los pacientes desde otro lugar.

Para ello, necesitamos que la solución involucre a diferentes actores. En ese sentido, los medios de comunicación, como El Comercio, son socios fundamentales para comenzar a conversar sobre lo que sienten los pacientes, cómo viven esta enfermedad y qué historias de frustración, miedo e inseguridad hay detrás de cada caso. Así, ellos podrán dialogar con sus médicos y estos, a su vez, tendrán mayores herramientas para actuar de manera adecuada.

—¿Qué impacto cree que puede tener este tipo de eventos para enfrentar la problemática de la obesidad?

Creo que hoy hablamos de la obesidad porque es, digamos, uno de los problemas de salud que más nos aquejan y constituye una epidemia silenciosa. Sin embargo, considero que este será un punto de partida para comenzar a abordar cualquier patología, enfermedad o problema de salud desde otra perspectiva: una en la que se incorpore a los pacientes y a las personas en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas.

El paradigma siempre ha sido, digamos, que la ciencia, los médicos, los profesionales de la salud y la industria farmacéutica administren y provean productos o alternativas terapéuticas, mientras que el paciente asume un papel pasivo y acepta lo que el médico le indica y lo que el sistema le ofrece. Sin embargo, nunca se le ha empoderado adecuadamente. Creo que ha llegado el momento de abordar la solución de la obesidad y los problemas de salud desde esta perspectiva integral, en la que las propias personas se hagan responsables de las decisiones, los riesgos y el cuidado de su salud.

—¿Considera que existe cierto temor por parte de los pacientes de conversar sobre esta enfermedad?

Considero que sienten que la salud o la medicina son ciencias demasiado complejas. Y creo que cierta responsabilidad la tenemos tanto la industria como los profesionales de la salud, porque no sabemos cómo hablarles a los pacientes. Nos comunicamos desde un lugar demasiado complejo o desde una posición de superioridad, y no estamos logrando esa horizontalidad. Es fundamental que comencemos a entender cómo debemos hablarles a los pacientes para que no tengan miedo, para que se sientan cómodos, hagan preguntas y también cuestionen.

Asimismo, debemos invitarlos a que nos cuestionen, tanto a la industria como a los profesionales de la salud y al sistema en general. Que sepan que tienen derechos y que la solución la encontraremos juntos.

—¿Cree que se ha normalizado vivir con obesidad en el Perú?

Sí, creo que está totalmente normalizado, como ocurre con el consumo de alcohol. El alcohol es una droga, pero todo el mundo lo consume y lo tiene normalizado. Creo que está bien que las personas se tomen una cervecita o una copa de vino, pero los excesos claramente generan daños al organismo y a las personas, además de representar una carga muy alta de enfermedades para el sistema sanitario.

Entonces, el alcoholismo y la obesidad hacen que el Estado peruano tenga que destinar muchos más recursos para tratar enfermedades cardiovasculares, diabetes y problemas que requieren operaciones de rodilla. Existen cerca de 200 enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, que generan un gasto para el sistema sanitario que terminamos pagando todos.

Si todos tuviéramos una cultura de prevención, podríamos destinar esos recursos a educación o a brindar un mayor acceso a servicios a las poblaciones menos favorecidas, por ejemplo.

—¿Qué se está haciendo desde Adium para enfrentar esta enfermedad?

Desde Adium, lo que estamos haciendo es claro: hoy representamos, probablemente, al producto más revolucionario para tratar la obesidad y ya tenemos más de 20.000 pacientes tratados, con historias fantásticas de personas que nunca habían logrado bajar de peso y que ahora lo han conseguido. Sin embargo, entendimos que asumir esa responsabilidad nos lleva a un siguiente nivel: ¿cómo logramos cambiar la conversación para que las personas se hagan dueñas de su salud?

Esa creo que es la gran oportunidad, la ventana que nos brinda esta nueva era de productos que están revolucionando la salud metabólica.

—¿Desde el Estado se le está dando la importancia debida a esta enfermedad?

Creo que el Estado trata de cubrir todas las enfermedades y atenderlo todo, pero, a veces, intentar abarcarlo todo es no atender nada: no se hace nada bien. Durante muchos años, hemos defendido y fomentado la vacunación como una herramienta sanitaria fundamental, así como la prevención, que hoy cobra cada vez más importancia.

Por ejemplo, antes un médico te recetaba un producto para bajar de peso, otro para la hipertensión, alguno para controlar los lípidos y, además, te recomendaba hacer ejercicio. Hoy, las guías internacionales establecen que hacer ejercicio es una prescripción médica, no una recomendación. Es una exigencia, al igual que tomar tus medicamentos.

Estos cambios ya se están dando en el ámbito de la ciencia médica, pero necesitamos que se incorporen lo más rápido posible a las políticas de salud pública. Estoy convencido de que el sector privado, el sector público, la academia y los médicos tenemos que trabajar juntos, con mucho foco, fuerza y convicción, para lograr que esa transformación se concrete rápidamente.

José Antonio González durante el evento junto a Samira García, Luciano Poggi, Jorge Tupayachi, Aníbal Velásquez, Víctor Zamora y Mario Cortijo. (Foto: Antonio Melgarejo - El Comercio)

—¿Cuál es el desafío más grande en el Perú? ¿Un paciente que no acude al médico, un médico que no sabe cómo tratar la enfermedad o, tal vez, un Estado que no sabe cómo atenderla?

Creo que es una mezcla de todo, como la cocina peruana. Hace poco encargamos un estudio de antropología para entender cómo ven los peruanos la obesidad, y te sorprendería saber que hay peruanos que consideran que su sobrepeso es atractivo, que los hace ver fuertes o ‘ricotones’. En el caso de las mujeres, incluso, puede estar relacionado con la voluptuosidad como un perfil de belleza, un atributo, y eso está fantástico.

Es decir, una mujer puede sentir que la voluptuosidad es parte de su atractivo, pero también puede mantenerla y gozar de una buena salud metabólica; es decir, haciendo ejercicio y comiendo de manera más saludable, sin perder esos atributos. Entonces, creo que es muy necesario que comencemos a conversar desde un lugar distinto y que la gente diga: “Bueno, hay un antes y un después, y tengo que comenzar a construir el futuro que quiero tener”. En el mundo ya no se habla de esperanza de vida, sino de años saludables.

—El evento se llama ‘La obesidad no viene sola’. ¿Cómo cree que debería llamarse el próximo evento de Adium Perú, considerando las acciones que se deben tomar a mediano plazo?

Buena pregunta. Yo diría que el siguiente evento debería llamarse ‘Celebremos que hicimos las cosas a tiempo’.

—Esta entrevista seguramente la va a leer un paciente que, tal vez, tiene temor de ir al médico. ¿Qué le diría?

Te puedo hablar también desde mi experiencia personal. Hace unos siete u ocho meses pesaba 15 kilos más y, por supuesto, la terapia me ayudó. Nosotros comercializamos el producto y considero que es realmente revolucionario, pero lo que también me ayudó fue a replantearme mi vida de cara al futuro y a realizar cambios de hábitos: incorporar el deporte y adoptar costumbres tan sencillas como pesarme todos los días.

Si te pesas a diario como parte de una rutina, el día que te excedas con la comida, el alcohol o lo que fuere, la balanza te lo hará saber. Al día siguiente, probablemente intentarás cuidar más tu alimentación o compensar ese exceso. Esa conciencia sobre tu cuerpo, tu peso y tus hábitos es la que permite generar pequeños cambios.

—¿Y sobre el miedo de ir al médico que tienen muchas personas con obesidad?

Yo creo que no hay que tener miedo. Generalmente, uno agranda los problemas. Siempre les pongo como ejemplo a mis hijos que un problema es como una pelota de tenis: si la pones muy cerca de tus ojos, la ves muy grande; pero, conforme la vas alejando, la ves cada vez más pequeña. Entonces, los problemas son así.

Mi consejo para una persona es que lo peor que te puede decir un médico es algo que tú ya sabes, pero que no estás reconociendo. No te va a decir nada peor y te va a ayudar a tomar acción sobre ti mismo. Yo siempre les digo a nuestros equipos de promoción médica, sobre todo a los de cardiología, y les pregunto: “¿Qué venden?“. Me responden: “Vendemos productos para bajar la presión”.

No, no venden productos para bajar la presión. Venden la posibilidad de que un abuelo disfrute de sus nietos; venden la posibilidad de que un padre entregue a su hija en matrimonio; venden la posibilidad de que un hombre y una mujer que trabajaron toda su vida, educaron a sus hijos y ahora los ven graduados de la universidad y trabajando, puedan dedicarse a disfrutar de su jubilación, pasar tiempo juntos y viajar.

Eso es lo que vendemos: calidad de vida. En Adium Perú estamos convencidos y enamorados de que esa es nuestra misión y nuestro propósito. Entonces, esa es la invitación y esa es la pasión que nos mueve a realizar estas iniciativas.