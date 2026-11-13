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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hablar de obesidad en el Perú sigue siendo difícil. Para muchas personas, esta enfermedad está asociada a un importante estigma social que se manifiesta en forma de prejuicios e incluso discriminación, y que puede afectar tanto su vida cotidiana como su bienestar emocional. En ocasiones, unos kilos de más terminan condicionando la autoestima de los pacientes, quienes, ante el temor al juicio ajeno, prefieren no hablar del problema y mucho menos buscar ayuda.

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Merlín IA

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