Un joven estudiante de Piura, identificado como Elvis Vilchez, viajó a Roma y fue partícipe de uno de los momentos más virales de las redes sociales al entregarle al Papa León XIV una bolsa de chifles piuranos, uno de los snack más tradicionales del norte del país, tras la audiencia general del Miércoles Santo.

Según el relato del joven, con este gesto el santo padre pudo recordar su pasado misionero en Chulucanas, durante la década de los 80’. “Hemos esperado a que pase el papamóvil y el sacerdote, amigo nuestro, ha pasado por nuestro grupo y, luego, cuando ha visto los chifles se ha acercado a nosotros y nos ha preguntado ‘¿Chifles piuranos?’ directamente y luego se los he entregado”.

¿El Papa León XIV vivió en Chulucanas?

En los años 80’, el Papa León XIV llegó a Chulucanas, Piura, para realizar su labor como misionero. Por esta vivencia el sumo pontífice no solo reconoció los famosos chifles piuranos, sino que siempre tiene al Perú en su corazón.

Los chifles es uno de los acompañamientos gastronómicos más indispensables de la comida norteña como cebiche y el cabrito.