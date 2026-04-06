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El Santo Padre vició en Chulucanas, Piura, durante su primera etapa como misionero, en los años 80'. Foto: composición GEC
El Santo Padre vició en Chulucanas, Piura, durante su primera etapa como misionero, en los años 80'. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Un joven estudiante de Piura, identificado como Elvis Vilchez, viajó a Roma y fue partícipe de uno de los momentos más virales de las redes sociales al entregarle al Papa León XIV una bolsa de chifles piuranos, uno de los snack más tradicionales del norte del país, tras la audiencia general del Miércoles Santo.

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