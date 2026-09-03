De acuerdo con el IGP, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 59 kilómetros y se registró con una intensidad máxima de III en el Callao.
Además, el reporte del IGP determina las coordenadas geográficas del epicentro en una latitud de -12.05 y una longitud de -77.22.
Zona sísmica activa
Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.
Mochila de emergencia ante sismo
De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.
También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.
Cobertura en vivo de un sismo en el valle del Mantaro, Junín, con epicentro al sur de Chupaca y profundidad superficial. La población evacuó viviendas y edificios con mochilas de emergencia, mientras se reportan rajaduras en edificaciones y posibles afectaciones en zonas cercanas como Canipaco y Chungosalto.