Un sismo de magnitud 3.4 se registró la mañana de este jueves 3 de septiembre en Lima y Callao, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales de comunicación oficiales.

De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 6:32 a.m. y su epicentro se localizó a 11 kilómetros al oeste de la Provincia Constitucional del Callao.

De acuerdo con el IGP, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 59 kilómetros y se registró con una intensidad máxima de III en el Callao.

Además, el reporte del IGP determina las coordenadas geográficas del epicentro en una latitud de -12.05 y una longitud de -77.22.

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Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

/ TATIANA GAMARRA

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.