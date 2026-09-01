Sismo de magnitud 3,4 se registró en Cañete a una profundidad de 59 kilómetros. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 3,4 se registró en Cañete a una profundidad de 59 kilómetros. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, martes 1 de septiembre. La magnitud fue de 3.4 y tuvo una profundidad de 59 kilómetros y 18 kilómetros al suroeste del Chilca, Cañete.

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