Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, martes 1 de septiembre. La magnitud fue de 3.4 y tuvo una profundidad de 59 kilómetros y 18 kilómetros al suroeste del Chilca, Cañete.
Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, martes 1 de septiembre. La magnitud fue de 3.4 y tuvo una profundidad de 59 kilómetros y 18 kilómetros al suroeste del Chilca, Cañete.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 10:16 a.m. y alcanzó una intensidad de grado II.
REPORTE SÍSMICO— Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) September 1, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0623
Fecha y Hora Local: 01/09/2026 10:16:24
Magnitud: 3.4
Profundidad: 59km
Latitud: -12.59
Longitud: -76.89
Intensidad: II Chilca
Referencia: 18 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/XddVcmrpCb
En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.
Zona sísmica activa
Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.
Mochila de emergencia ante sismo
De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.
También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.
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