El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, aseguró este miércoles que la ampliación de la cuarentena para evitar el contagio del coronavirus (COVID-19) “debería ser lo real”, pero consideró que “ya no tiene sentido” aplicarla en todo el país, debido a que ya no se está cumpliendo como en semanas anteriores.

“Ampliar [la cuarentena] debería ser lo real, pero no es lo factible, ya no tiene sentido. Hay demasiadas necesidades, hacinamiento. Esto no es Chile ni Argentina”, sostuvo en diálogo con Latina.

En esa línea, Maguiña instó al Gobierno a implementar cercos focalizados "desde esta semana" para impedir la dispersión de esta en enfermedad, ya que “podría generar una nueva curva que traería cifras inmanejables para todo el país".

“Creo que estos meses lo que tenemos que hacer es pensar una reactivación. Las personas tenemos que comportarnos de una manera específica para no contagiar a los demás”, señaló.

“Ahora lo que hay que hacer es trabajar con los municipios y la población. Esa es la única alternativa viable para que los casos no suban a cifras inmanejables. Si no hacemos los cercos esta semana, realmente, las cifras no solo van a ser exponencialmente más grande, porque ya la gente no hace la cuarentena que hemos hecho estas semanas y eso sería desastroso”, indicó,

Cabe destacar que horas antes la decana del Colegio de Enfermeras de Perú, Liliana La Rosa, manifestó una postura distinta y pidió ampliar por cuarta vez la medida a fin de salvaguardar la salud del personal médico.

"Nosotros hemos mandando un comunicado que no se puede levantar la cuarentena, sino hasta fin de mayo porque no estamos listos. Los hospitales están colapsando”, aseveró en ATV.

