Uno de los médicos pediatras del Instituto Nacional Materno Perinatal (Maternidad de Lima) denunció, luego de que se presentaran largas colas de mujeres gestantes que buscaban ser atendidas, que el centro médico se encuentra colapsado y que no cuentan con suficientes unidades de cuidados intensivos frente a la demanda por parte de pacientes con coronavirus (COVID-19).

En declaraciones a la prensa, el pediatra, quien también integra el sindicato médico, indicó que se realizan partos y cesáreas a pacientes con coronavirus, lo cual ha incrementado la demanda de camas y respiradores.

“En este hospital se atiende a madres gestantes con COVID-19, se hacen partos y cesáreas con COVID-19, en este momento tengo que subir a atender a una gestante que tiene dilatación 4 que está en trabajo de parto. Acá atendemos a pacientes con COVID-19 y estamos saturados. En situaciones normales la situación ya era critica ahora estamos se ha agudizado se ha multiplicado 3 o 4 veces mas la demanda”, manifestó.

Sus declaraciones se dieron luego de que ATV revelara que varias mujeres gestantes, muchas de ellas en estado muy avanzado o con enfermedades crónicas, no podían ser atendidas debido a que el centro médico ya no podía recibirlas por encontrarse copado.

"Me dirijo a la población para que tome conciencia de esta problemática, esta es una situación que no es de ahora. Muchos deben saber que en en junio y noviembre del año pasado hemos salido a denunciar la falta de ventiladores y la ministra anterior tenía conocimiento de la crisis de la Maternidad de Lima. Los bebitos muertos por falta de respiradores fue noticia a nivel nacional”, agregó.

Al respecto, el director de operaciones del Ministerio de Salud, Luis Herrera, indicó que existen protocolos para atender a las madres que llegan a la maternidad y que en algunos casos se pide que a las pacientes que regresen pues su trabajo de parto aún no está lo suficientemente avanzado.

“A nivel nacional hemos tenido un desembalse de los casos que se atienden, la maternidad en particular. Tenemos ahí dos áreas COVID-19, una con 18 camas y otra con 28 camas. Tenemos áreas de parto y cesárea para esta enfermedad, tenemos 39 pequeños infectados. Todos los hospitales se han desbordado, ya no tenemos la capacidad de decir que hay centros médicos para COVID-19 o no porque ahora todos los hospitales son mixtos”, dijo.

“Puede ser que en algunos casos que se le diga a la paciente que regrese en otro momento porque sus su estado de gestación aún no es suficiente, es una medida que se toma porque es un proceso que puede tardar horas y queremos evitar la aglomeración”, añadió.

Al ser consultado sobre la madre con preeclampsia que no habría sido atendida, indicó que no tenía conocimiento del caso, pero que, si se hubiera dado, “debe de tratarse de un error”.

Cabe mencionar que, la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, pidió que el estado de emergencia, el cual acaba este domingo 10 de mayo, se amplíe hasta fines de este mes, debido a que considera que el personal de salud no estaría preparado ante el posible aumento de casos por COVID-19.

“Nosotros hemos mandando un comunicado que no se puede levantar la cuarentena, sino hasta fin de mayo porque no estamos listos. Los hospitales están colapsando. Ves en todo el país, ves al Almenara, al Cayetano, si ves en Loreto hay 120 enfermeras contagiadas”, sostuvo en diálogo con el programa ‘Al estilo de Juliana’.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

