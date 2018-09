Desarrollan el primer curso certificado en técnicas de arborización urbana [FOTOS]

La capacitación organizada por la Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje, que será hasta 14 de setiembre, es la primera en ofrecer una certificación de “Arborista Calificado en Técnicas de Arboricultura Urbana” a los asistentes.



Carmen Balarin de Iberico, presidenta de la asociación, afirma que la finalidad del curso es certificar a los asistentes y se busca que las nuevas gestiones municipales tengan la opción de contratar a personal capacitado en una tarea que involucra a todos los habitantes de la ciudad.

La persona a cargo de impartir conocimiento en mejorar las prácticas de arbolado urbano para nuestra ciudad es el ingeniero forestal Carlos Javier Llanos Rojas de nacionalidad colombiana, quien cuenta con certificado de arborista internacional. Él lleva 20 años dando talleres en todo Latinoamérica.

Desde las 9:00 a.m. frente a los más de 30 participantes inscritos en el curso, Llanos, equipado de pies a cabeza, muestra unas de las técnicas que más se requiere aprender: podar correctamente los árboles. Empieza lanzando una soga delgada en un lugar estratégico del árbol para luego poner una más gruesa que lo ayudará a resistir su peso. De los asistentes, algunos son parte del personal de la municipalidad de San Isidro.

El cambio tardaría 20 años



En el Perú no existe una buena cultura de podar. Todos los paisajistas presentes coinciden en que si un árbol adecuado para el suelo se planta en el sitio correcto no debería podarse, solo se le deberían sacar las ramas muertas o las que se parten por el paso del tiempo.



El l Ing. Llanos, explica la importancia de utilizar adecuadamente nuestros recursos puede ahorrarnos gastos innecesarios como combatir plagas, mantener especies que son muy caras en vez de usar árboles nativos adecuados a nuestros clima y suelo. La planificación de las áreas verdes necesita de un buen trabajo técnico con profesionales capacitados

Buenas prácticas:

- Dejar el perímetro que rodea a los árboles sin césped.

- Riego constante.

- A pesar de tener poca formación, realizar cuidados, que no siempre son adecuados.



Qué hacemos mal:

- Podar mejor: hay abundancia de ramas mal cortadas y cortes demasiado grandes.

- Se usan herramientas inadecuadas y contaminadas, esto último genera que el árbol contraiga enfermedades que no son de su especie.

- No se seleccionan las especies correctas para los espacios que se tienen.

- Diseñar viveros que ofrezcan árboles adecuados para la ciudad.

- Empezar a trasladar los árboles correctamente.

- Falta de personal capacitado en las municipalidades.



La vicepresidenta de la asociación, la paisajista Eva Fernandez, comenta la mayoría de los árboles de lima están mal formados y no tienen una fronda equilibrada. “Las personas estamos acostumbradas a ver a los árboles chuecos, podados y maltratados en los troncos, hemos normalizado esa situación”, opina Fernandez.

Asimismo, afirma que los retos que tiene Lima como ciudad deben ser a largo plazo, por ello se están empezando a calificar y capacitar arbolistas para el futuro. Con esta primera capacitación certificada se planea dejar discípulos que empiecen con el cambio.

La importancia del cuidado de los árboles se evidencia en el caso de inicios de este año, cuando un árbol de más de 100 años de antigüedad cayó en la cuadra 1 de la avenida Pedro de Osma, en Barranco, causando daños en una zapatera.

En ese entonces se acusó de que sufrió algún maltrato o fue expuesto a una situación de riesgo durante los trabajos de mejoramiento de la mencionada vía, que el municipio de Barranco finalizó a mediados del mes de febrero.

