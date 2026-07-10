Uno de los problemas más preocupantes asociados al calor y la humedad del Fenómeno de El Niño es el aumento de la blefaritis, que es la inflamación de los párpados debido a la obstrucción de las glándulas sebáceas.
Uno de los problemas más preocupantes asociados al calor y la humedad del Fenómeno de El Niño es el aumento de la blefaritis, que es la inflamación de los párpados debido a la obstrucción de las glándulas sebáceas.
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Los efectos del cambio climático global y las alteraciones climáticas locales causadas por el Fenómeno de El Niño ya no solo afectan la agricultura o infraestructura, ya que están impactando directamente la salud visual de la población. Eso se evidencia en el incremento inusual en las consultas por alergias oculares, síndrome de ojo seco y blefaritis, condiciones que se ven severamente agravadas por el polvo, la humedad extrema y los cambios bruscos de temperatura, según advirtió César Bernilla, médico oftalmólogo de Oftalmosalud.

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