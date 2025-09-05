En el Perú, miles de personas tienen dificultades para acceder a créditos formales. Las exigencias del sistema bancario tradicional y sus requisitos han dejado a muchos fuera del circuito financiero, obligándolos a recurrir a alternativas informales como los llamados “gota a gota”.

De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), en 2024 alrededor de 605 mil hogares urbanos recurrieron a créditos informales. Estos préstamos no solo pueden alcanzar tasas superiores al 500% anual, sino que con frecuencia están ligados a redes delictivas y métodos de cobranza agresivos, incluso extorsivos.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Como respuesta a esta realidad, las entidades financieras no bancarias han cobrado protagonismo al ofrecer créditos respaldados con garantías inmobiliarias. Este modelo permite a personas y empresas acceder a capital de forma rápida y con tasas competitivas para proyectos personales o de negocio, utilizando sus propiedades como respaldo.

El proceso se realiza de manera principalmente digital y segura, con la asesoría de especialistas. El solicitante completa su perfil en línea para recibir propuestas personalizadas; luego se valida la documentación, se tasan los inmuebles ofrecidos como garantía y se firma el contrato en notaría o, si se prefiere, a domicilio.

En este sector participan diversas empresas peruanas que han desarrollado modelos ágiles y confiables para acercar financiamiento a más personas.

Estas compañías se encuentran registradas en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), por lo que las personas pueden consultar en la web de la entidad y así comprobar en su directorio que se encuentran autorizadas a ofrecer este tipo de préstamos.

Un ejemplo es Rebajatuscuentas.com, compañía peruana que ofrece préstamos con garantía hipotecaria a través de procesos digitales y atención personalizada, contribuyendo a ampliar la oferta de crédito fuera de la banca tradicional.

Recientemente RTC anunció una emisión de bonos por S/ 100 millones, además de recibir calificaciones AAA de JCR LATAM y AA- de Pacific Credit Rating (PCR).