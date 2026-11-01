El rescate de un animal silvestre no representa el final de la historia. Muchos animales llegan a los centros especializados con lesiones, desnutrición, estrés o enfermedades derivadas de las condiciones de captura, transporte y cautiverio.
El rescate de un animal silvestre no representa el final de la historia. Muchos animales llegan a los centros especializados con lesiones, desnutrición, estrés o enfermedades derivadas de las condiciones de captura, transporte y cautiverio.
Por Redacción EC

Una fotografía con un animal silvestre puede parecer una experiencia inofensiva. Sin embargo, detrás de estas prácticas puede existir una cadena de captura, transporte y comercialización que afecta a animales silvestres y genera impactos sobre la biodiversidad y la salud de las personas.

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