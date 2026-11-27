Ante las intensas lluvias registradas en Piura, EsSalud desplegó una comitiva a la región con la finalidad de inspeccionar los establecimientos de salud, comprobar la operatividad de las instalaciones e informar directamente a los asegurados sobre las acciones de contingencia.

El gerente de Oferta Flexible de EsSalud, Dr. Óscar Broggi, y el subgerente de Proyectos Especiales, Dr. Milcíades Reátegui, junto a especialistas y equipos como el área de logística, llegaron a la mencionada región para supervisar las acciones en el territorio.

Como medida inmediata ante el aniego registrado en la zona posterior cercana al río Piura, en el Hospital José Cayetano Heredia se dispuso el traslado interno de aproximadamente 15 pacientes con dengue de la Unidad de Vigilancia Clínica (UVICLIN) al auditorio.

Asimismo, se reubicó el consultorio de Medicina Física y Rehabilitación hacia otros ambientes del nosocomio, garantizando la continuidad de las prestaciones.

“Se registró una inundación en la zona posterior del hospital porque se encuentra cerca al río Piura, lo que impidió que el UVICLIN funcione allí. Por ello, hemos trasladado aproximadamente a 15 pacientes al auditorio, con los profesionales adecuados y su medicación oportuna. Las atenciones no se han detenido”, explicó el Dr. Broggi.

Asimismo, se vienen supervisando de forma permanente los trabajos de limpieza tanto en los exteriores como en los sectores internos del hospital a consecuencia de las lluvias, a fin de mantener condiciones seguras para pacientes y trabajadores.

EsSalud precisó que la red asistencial continúa operando desde los hospitales José Cayetano Heredia y Jorge Reátegui, el Hospital II de Talara, Tambogrande, el CAP Metropolitano y Castilla que mantienen sus consultas médicas en su programación habitual, mientras en Centro Quirúrgico continúan las cirugías programadas, salvo dos intervenciones que fueron reprogramadas por precaución.

Diagnóstico de laboratorio

De manera paralela, la Gerencia Central de Operaciones de EsSalud supervisó el servicio de Laboratorio de la Red Asistencial Piura —clave para la detección temprana de enfermedades como el dengue y la leptospirosis—, ya que fortalecer la capacidad de diagnóstico permite identificar oportunamente estos cuadros, orientar el tratamiento adecuado y reducir el riesgo de complicaciones.

“La mayor cantidad de pacientes que llegan por la temporada de lluvias presentan síndrome febril y sintomatología asociada al dengue. Ingresan por emergencia y son canalizados según su cuadro clínico a las áreas de vigilancia correspondientes, donde reciben atención médica y tratamiento oportuno”, indicó el Dr. Broggi.

Nuevas camas para zona de expansión

Con el objetivo de fortalecer la respuesta sanitaria en la región, EsSalud informó además que el Hospital José Cayetano Heredia de la Red Asistencial Piura contará con 25 nuevas camas hospitalarias destinadas a su zona de expansión.

El anuncio se realizó durante una visita técnica efectuada por el equipo de la Gerencia de Oferta Flexible de EsSalud y el ministro de Salud, Luis Dyer, quienes supervisaron los ambientes del nosocomio y verificaron las condiciones operativas y logísticas para la próxima instalación de este mobiliario clínico, lo que permitirá ampliar la capacidad de hospitalización en beneficio de los pacientes de este hospital referencial del norte del país.

De esta manera, EsSalud reafirma su acompañamiento a las familias piuranas frente a la emergencia y su compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura y el equipamiento hospitalario para responder de forma eficaz a la demanda asistencial de la población asegurada.