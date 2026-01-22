Con apenas 4 años, Cristel juntos a su familia llegó desde la región Junín al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) con un diagnóstico que ponía su vida en riesgo: un tumor de Wilms en el riñón derecho, acompañado de un trombo que avanzaba por la vena cava inferior hasta comprometer el 25% del corazón (aurícula derecha). Gracias a la intervención coordinada de un equipo multidisciplinario especializado, la menor fue sometida a una cirugía de alta complejidad que permitió extirpar el tumor en su totalidad con su extensión intracardiaca, devolviéndole la posibilidad de seguir creciendo y jugando como cualquier niña de su edad.

La operación se extendió por cerca de ocho horas y requirió la intervención conjunta de especialistas en urología, cirugía pediátrica y cirugía cardiovascular, quienes trabajaron de manera coordinada para salvar la vida de Cristel. Durante el procedimiento se empleó una máquina de circulación extracorpórea, así como un sistema recuperador de sangre, tecnologías clave que permitieron realizar la intervención con mayor seguridad y reducir los riesgos.

La cirugía de Cristel fue posible gracias al trabajo articulado de un amplio equipo de profesionales del INSN de Breña, integrado por 3 especialistas en urología, 2 de cirugía pediátrica y 3 de cirugía cardiovascular, además de anestesiólogos, personal de enfermería y una perfusionista a cargo de la circulación extracorpórea. Previamente, la paciente recibió cuatro quimioterapias para reducir el tamaño del tumor antes de la cirugía.

Tras este tratamiento previo, en una primera etapa de la operación, el equipo de urólogos logró realizar una nefrectomía radical, extirpando por completo el riñón derecho. “Fue un procedimiento de alto riesgo, pero la experiencia de los especialistas permitió retirar el tumor con éxito y reducir al mínimo las posibles complicaciones”, destacó David Avendaño, jefe del Servicio de Urología.

Sobre la segunda etapa, Jazmín Zárate, médico del Servicio de Cirugía General, explicó que su equipo intervino para exponer cuidadosamente la vena cava inferior en la región abdominal, una zona crítica ubicada debajo y por encima del riñón y detrás del hígado. Esta maniobra permitió dar paso a la fase final a cargo de cirugía cardiovascular. “Liberar esta vena principal fue esencial para reducir riesgos graves y continuar con la extracción del trombo que amenazaba la vida de la paciente”, destacó la especialista.

Jorge Hernández Galarreta, médico del Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular, explicó que la etapa final consistió en una cirugía a tórax abierto para retirar el trombo tumoral que invadía la vena cava inferior y la aurícula derecha, donde el tumor comprometía cerca del 25% del corazón. “De no intervenir, existía el riesgo inminente de que la paciente sufra un tromboembolismo pulmonar que provocaría una falla cardiaca y posible muerte. La cirugía se realizó sin parada cardiaca ni sangrado significativo”, precisó el especialista.

Luego, la pequeña permaneció en la UCI, donde fue atendida por equipo especializado de médicos, enfermeras y técnicas, que lograron estabilizar sus funciones vitales.

Betty Valle, madre de Cristel, relató que los primeros síntomas de su hija fueron dolor abdominal persistente, fiebre por varios días y otros. “Mi niña dejó de comer y solo le calmaban el fuerte dolor con medicamentos”, recordó al narrar el largo y angustiante recorrido desde su comunidad en Carpapata, en la región Junín, hasta Lima. Tras múltiples consultas y exámenes en hospitales y clínicas, finalmente en el INSN de Breña la menor recibió una atención especializada que permitió confirmar la gravedad del caso y brindarle el tratamiento adecuado.

En los últimos dos años, el INSN de Breña, a través del Servicio de Urología, ha realizado de manera sostenida cirugías por cáncer renal en niños, con cerca de 20 casos atendidos solo el año pasado, muchos de ellos derivados de diversas regiones del país. En lo que respecta a tumor de Wilms con trombo, que demanda la participación de diferentes especialidades por su complejidad, se reportaron dos intervenciones durante el 2025 y uno en lo que va del presente año.