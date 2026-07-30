Lima será sede de festival internacional de danza
Lima será sede de festival internacional de danza
Por Redacción EC

Lima será escenario de la Gala del III Festival Internacional de Danza de Lima, el evento de clausura de uno de los encuentros de danza más importantes del país. La gala se realizará el 25 de agosto en el Teatro Manuel Ascencio Segura y reunirá a reconocidos bailarines nacionales e internacionales en una velada que celebra la excelencia artística, el intercambio cultural y el poder transformador de la danza. También participarán escuelas de formación en danza de Lima, cuyos estudiantes compartirán escenario con artistas profesionales nacionales e internacionales.

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