Lima será sede de festival internacional de danza

Lima será escenario de la Gala del III Festival Internacional de Danza de Lima, el evento de clausura de uno de los encuentros de danza más importantes del país. La gala se realizará el 25 de agosto en el Teatro Manuel Ascencio Segura y reunirá a reconocidos bailarines nacionales e internacionales en una velada que celebra la excelencia artística, el intercambio cultural y el poder transformador de la danza. También participarán escuelas de formación en danza de Lima, cuyos estudiantes compartirán escenario con artistas profesionales nacionales e internacionales.

El III Festival Internacional de Danza de Lima se desarrollará del 21 al 25 de agosto y ofrecerá una programación que incluye workshops, encuentros entre compañías y actividades académicas dirigidas a estudiantes, profesionales y público en general, culminando con esta gran gala internacional.

Uno de los momentos más esperados será la presentación de Holly Dorger, primera bailarina del Royal Danish Ballet (Dinamarca), quien llegará especialmente al Perú para participar en la Gala del III Festival Internacional de Danza de Lima, compartirá escenario con Rodrigo Blanco, Primer Bailarín del Ballet Municipal de Lima, en una de las actuaciones centrales de la gala.

La programación también contará con la participación de bailarines provenientes de Argentina, Chile, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Uruguay, Venezuela y Perú, quienes interpretarán un repertorio que combina ballet clásico, neoclásico y propuestas contemporáneas.

Bajo la dirección general de Fátima Alfaro, bailarina profesional y gestora cultural, el Festival Internacional de Danza de Lima se está consolidando como un importante espacio de encuentro para la danza en el Perú, impulsando el intercambio cultural, la formación artística y la colaboración entre artistas, compañías e instituciones nacionales e internacionales.

Además de liderar esta iniciativa, Fátima Alfaro también participará como intérprete en la Gala del III Festival Internacional de Danza de Lima. El festival es organizado por la Asociación Cultural Festival de Danza de Lima, una organización sin fines de lucro dedicada a promover el desarrollo de la danza mediante proyectos artísticos, educativos y sociales.

A través de esta iniciativa se impulsa el intercambio cultural, la creación de oportunidades para artistas y el acceso de nuevos públicos a espectáculos de alto nivel. Como parte de este compromiso, la asociación desarrolla Impulsa Ballet, un programa social que brinda apoyo a jóvenes bailarines con talento y recursos económicos limitados mediante la entrega de indumentaria, zapatillas de punta, apoyo en transporte, alimentación y oportunidades de formación artística.

Desde su creación en 2021, el Festival Internacional de Danza de Lima se ha convertido en un importante punto de encuentro para compañías, maestros y bailarines de diferentes países, acercando al público peruano espectáculos de excelencia y fortaleciendo los vínculos culturales a través de la danza bajo el lema: “La danza es más fuerte cuando se encuentra”.