Telesup sin licencia: así fue el primer día tras decisión de la Sunedu | FOTOS

Hoy, veinte mil alumnos recibieron la noticia de que la Universidad Privada Telesup podría dejar de funcionar en dos años. Esto debido a que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó el licenciamiento por no cumplir ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

Hoy las clases continuaron con normalidad en Telesup. (Dante Píaggio)

"Nos encontramos demasiado afectadas porque no sabemos que hacer", dijo a El Comercio una estudiante de psicología de tercer ciclo. Maciel cuenta que ella y sus compañeras entraron a estudiar en Telesup gracias a las becas que ofrecen. Las jóvenes pagan S/ 360 soles mensuales. "Eso nos conviene porque pagamos menos; además, estamos en tercer ciclo, ya hemos hecho una inversión de un año y medio, no queremos perder dinero y tiempo", contó.

Sin embargo, la preocupación no era compartida entre todos los estudiantes. El panorama a primera hora del día lucía desolado en el frontis de la institución. "La mayoría de los alumnos no ha venido porque se siente afectada, no saben qué medidas van a tomar. Algunos no saben si aún habrá clases o no", detalló Maciel.

Este año egresan 1500 alumnos de la Teleseup.(Foto: Dante Piaggio)

Incluso, durante la mañana una universidad cercana acudió a los exteriores para ofrecer información de trasladados. Algunos estudiantes se mostraron interesados al respecto.



"Vamos a ir revisando otras opciones. No nos queremos quedar en el aire. A mí me gustaría seguir estudiando aquí, pero no sé si mañana vengo y esto está cerrado", explicó un estudiante de primer año.



​

​

La Sunedu detalló que ninguna de las ocho universidades a las que se les ha negado el licenciamiento ha logrado revertir dicho proceso. Por ello, el caso de Telesup también representa un reto debido a la cantidad de alumnado que tiene. Hasta la fecha, la Universidad Peruana de Integración Globalla, una de las ocho que no obtuvo el licenciamiento, es la que contaba con mayor cantidad de alumnado, y solo tenía 1.100 estudiantes.



Por ello, para orientar sobre el tema a los alumnos, se colocaron carpas en la explanada del Parque de la Exposición. Allí, los estudiantes podían acudir para aclarar las dudas sobre su futuro estudiantil.

Personal de Sunedu, acudió a los exteriores de la universidad para derivarlos a las carpas informativas. (Foto: Dante Piaggio)

"La Sunedu nos comentó el problema por el que está pasado la universidad y los beneficios que nos tiene que brindar en estos dos años. Nos han dicho que tenemos que llegar a cierta cantidad de créditos para poder hacer un traslado a otra universidad", explicó una estudiante de primeros ciclos que acudió por información.

El vocero de la Sunedu, Daniel Navarro, indicó a El Comercio, como consecuencia de la resolución publicada el día de hoy, la universidad entra en proceso de cese progresivo y ordenando.



"Eso quiere decir que la universidad tiene un plazo máximo de dos años para culminar su actividades. Ellos nos deben comunicar cuando de este tiempo van a utilizar. Asimismo, durante este periodo los estudiantes van a poder continuar sus estudios con normalidad. Sus títulos van a tener valides y van a ser registrados por Sunedu", señaló.



-Versión de Telesup-

Esta mañana la universidad se pronunció a través de un comunicado, donde indicó que acudirá a "las instancias correspondientes" para hacer valer sus derechos.



Este Diario se comunicó con el rector de Telesup, Luis Alberto Colán, quien indicó que ellos han cumplido en levantar las observaciones, pero que este proceso se ha quedado trunco con una resolución que los está limitando. "Creemos que es una situación injusta y arbitraria", puntualizó.



Rector de la Telesup, Luis Aberto Colán y el vicerrector, Félix Murillo. (Foto: Dante Piaggio)

Por su parte, el vicerrector, Félix Murillo, tiene la esperanza de que en los próximos 15 días (tiempo que tienen para revertir la resolución de Sunedo) podrán presentar documentos y continuar las clases.



"Primero, no hubo un tratamiento igualitario para esta universidad. Otras universidades han tenido cerca de mil días para el levantamiento de observaciones, mientras que nosotros solo hemos tenido poco más de 500. Segundo, nuestros indicadores de calidad son superiores a las de otras universidades licenciadas", declaró.



Además, agregó que las observaciones son perfectamente superables y que no agota las vías administrativas. Por ello, harán efectivos el recurso consideración en 15 días hábiles para poder revertir la decisión tomada.



-Versión de Sunedu -

Navarro, comentó que la Sunedu ha verificado in situ el incumplimiento de las condiciones básicas de seguridad en Telesup y ha verificador que no se cumplen.

Sunedo indicó que la universidad no cumplía con las condiciones básicas de seguridad. (Foto: Dante Piaggio)

Respecto al tiempo que la universidad ha tenido para prepararse, señaló que el modelo de licenciamiento se encuentra aprobado desde noviembre del 2015, fecha en la cual todas las universidades sabían cuáles eran las condiciones básicas que tenían que cumplir para acreditarse, sin importar el orden que existía en el cronograma.



"Muchas univocidades presentaron con anterioridad a las fechas límite de sus respectivos grupos de licenciamiento, por eso se han podido avanzar", dijo.



-Consecuencias inmediatas-

La Sunedu indicó que la universidad no podrá admitir nuevos estudiantes. Desde hoy deberá cesar todo tipo de proceso de admisión.

Como parte de las facilidades que debe otorgar Telesup, ahora todos los alumnos deberán tener la opción de trasladarse a otras universidades. "El marco que ha establecido la Sunedu prevé la posibilidad de convenios de cooperación con otras universidades. Los grados y títulos también van a ser reconocidos y registrados", confirmó Navarro.