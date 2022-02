El nuevo y cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori Machado, dijo anoche en conferencia de prensa junto a otros titulares de cartera que el “agua arracimada” que promociona está patentada y tiene permiso de la Digemid, la Digesa y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Sin embargo, esto no es del todo cierto.

El producto no tiene autorización de la Digemid, tan solo registro sanitario de la Digesa como alimento, no como suplemento ni medicamento. Además, en la web de NHT Global, empresa que elabora Cluster X2, se dice que este producto “es un agua purificada que ha sido elevada a un alto nivel de poder electromagnético”, y aclara que “estas declaraciones no han sido evaluadas” por la FDA. “¡Beba y viva con salud!”, se lee.

En un video, Condori explica que existen diferentes tipos de agua, entre ellos el “agua arracimada”, y señala que “es con la que nosotros nacemos y, conforme va pasando los años, la vamos perdiendo”.

El flamante ministro indica que esta pérdida es la “causante de una serie de trastornos metabólicos” que “generan enfermedades”. Agrega que esos problemas se pueden solucionar consumiendo Cluster X2, el producto que promociona. Según el nuevo ministro de Salud, si se diluye una tapita de esa agua arracimada en un litro de agua de manantial y se debe consumir durante todo el día.

Condori es médico cirujano que ha brindado servicios médicos de obstétricos. Fue director de la Red Salud Chanchamayo, durante las dos gestiones de Vladimir Cerrón en el Gobierno Regional de Junín.

Sin embargo, varios especialistas han cuestionado e instituciones han cuestionado que Condori promocione un producto que no tiene ningún respaldo científico y que por el contrario puede ser un riesgo para la salud de las personas.

Percy Mayta-Tristán, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, considera que estos hechos dejan en evidencia que Condori Machado no tiene una buena base científica “No es alguien que tome la ciencia como algo de su accionar, sino más bien, dado que recomienda este tipo de productos, busca un beneficio económico más allá de la salud de sus pacientes”.

En la conferencia de anoche, Condori también dijo que trabajaría para fortalecer el primer nivel de atención, ya que “el COVID no lo es todo”.

¿Qué es el agua arracimada?

“El agua arracimada es un agua con sus moléculas ordenadas, como un hexágono”, explica en el video el ministro Condori. De acuerdo con sus promotores, este tipo de agua tiene la posibilidad de causar cambios moleculares, que le permiten penetrar de manera más sencilla en las células, aumentando así la absorción de los suplementos alimenticios.

Lo interesante es que, al buscar en Google más información sobre esta agua arracimada hay unos 13.000 resultados, la mayoría hablando sobre los productos relacionados. Sin embargo, cuando se hace la búsqueda con el concepto ‘agua hexagonal’ la cosa cambia. Algo así como los diferentes nombres que, con el paso del tiempo iba recibiendo el MMS (suplemento mineral milagroso, solución mineral maestra, solución mineral milagrosa, etc.).

Álvaro Taype-Rondán, médico epidomiólogo e investigador de la Universidad San Ignacio de Loyola, fue uno de los primeros en dar la alerta sobre el video del ministro Condori Machado promocionando esta sustancia. En conversación con El Comercio indica que el tema del agua arracimada no es nuevo y que ya ha tenido difusión en otros países.

El Comercio quiso conocer cómo se mueve el mercado del dióxido de cloro en Lima.

“Lo que ellos dicen en resumen es lo siguiente: han logrado que las moléculas de agua se estructuren de forma hexagonal. Obtienen eso mediante imanes, rayos ultravioletas y otros métodos. Supuestamente, el agua, que ha sido reestructurada a nivel molecular, tendría beneficios, como mermar el paso de la edad fortalecer el sistema inmunológico, etc. Aquí hay dos cuestiones muy profundas. La primera es que cualquier persona que sabe de química entiende que las moléculas de agua no se quedan estáticas en una sola estructura. Por eso, a este tipo de pseudociencia no se le da siquiera una oportunidad, ya que no tiene un sustento químico mínimo. La segunda cuestión es que los beneficios asociados al agua arracimada no han sido demostrados en ningún ensayo clínico. Estamos ante una estafa pseudocientífica. Además, he estado viendo que la empresa NHT Global vende los frascos de Cluster X2, de unos 100 mililitros, a un precio que va desde los 200 a 300 soles. Es agua”, explica Taype-Rondán.

Al día de hoy, hay más de 6,8 millones de resultados para ese concepto, vinculado también con el de “agua estructurada”. Sin embargo, al hacer la búsqueda en diferentes bases de datos de estudios científicos no evidencia relacionada a las propiedades que se le atribuyen. Lo cierto es que el agua adopta una estructura hexagonal solo cuando se convierte en hielo.

De acuerdo con la información consignada en la página web del producto, Cluster X2 consiga como funciones clave la distribución más eficiente de nutrientes esenciales, el aumento de la hidratación celular, el mejoramiento de la función y comunicación celular, y la capacidad de promover la eliminación de desechos y toxinas.

Claro, todas llevan al lado un asterisco y más abajo se detalla que “ninguna de estas afirmaciones ha sido evaluada por la Dirección de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad”.

