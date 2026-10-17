El viernes 16 de octubre, el artista peruano Ricardo Inga Arizola inauguró su exposición individual “Desde Adentro” en la Galería Casa Tambo, ubicada en el jirón de la Unión 1066, en el Centro Histórico de Lima, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 29 de noviembre.

La exposición reúne obras que reinterpretan elementos de la cultura peruana mediante el uso del color, las texturas y símbolos vinculados con las tradiciones ancestrales y la naturaleza, entre ellos el colibrí, el otorongo y el viringo, conocido como perro peruano.

En la foto: Ricardo Inga Arizola

Sobre el concepto de la muestra, Inga Arizola señaló que su propuesta parte de la memoria, la identidad y las experiencias personales que influyen en su trabajo artístico. “No es solamente una exposición sobre lo que ya soy, sino sobre el artista que continúo construyendo”, expresó el artista.

Inga Arizola es diseñador gráfico, publicista y artista plástico nacido en Chiclayo, con más de 20 años de experiencia profesional. Además, ha contado con el respaldo de Marca Perú y fue artista exclusivo de Diners Club Perú. En 2018, representó al Estado peruano en la Casa Perú en Rusia durante la Copa Mundial de la FIFA.

La exposición “Desde Adentro” podrá visitarse de lunes a domingo, de 1:00 p. m. a 7:00 p. m., en la Galería Casa Tambo. El ingreso será gratuito durante toda la temporada, que culminará el 29 de noviembre.