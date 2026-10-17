La exposición “Desde Adentro” podrá visitarse de lunes a domingo, de 1:00 p. m. a 7:00 p. m., en la Galería Casa Tambo. El ingreso será libre durante toda la temporada, que culminará el 29 de noviembre | Foto: Difusión
La exposición “Desde Adentro” podrá visitarse de lunes a domingo, de 1:00 p. m. a 7:00 p. m., en la Galería Casa Tambo. El ingreso será libre durante toda la temporada, que culminará el 29 de noviembre | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El viernes 16 de octubre, el artista peruano Ricardo Inga Arizola inauguró su exposición individual “Desde Adentro” en la Galería Casa Tambo, ubicada en el jirón de la Unión 1066, en el Centro Histórico de Lima, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 29 de noviembre.

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