Juanfra Melgar transforma el Cine Callao con una intervención peruana en Madrid

Antes de que las imágenes aparezcan, la plaza Callao —la vitrina donde Madrid se observa a sí misma— actúa como preludio. Turistas, oficinistas, familias enteras cruzan sin mirar hacia arriba, ajenos a lo que está por desplegarse sobre sus cabezas. Entonces, las pantallas gigantes del Cine Callao, referente del Art Déco desde 1926, se encienden y, con ellas, “La Decisión”, “Caída en el Amor”, “Resiliencia” y “El Gran Poder”, las cuatro piezas de Juanfra Melgar que son parte del proyecto inmersivo “La Jungla del Arte”.

La historia empezó lejos de Madrid. Tras cursar una maestría en diseño en Barcelona, Melgar se mudó a Sevilla buscando algo tan concreto como difícil de encontrar: silencio. “Quería un ritmo más pausado. Tener la luz, el espacio y la tranquilidad para pintar”, recuerda. Allí, en un taller improvisado entre balcones y aire cálido, descubrió que su obra debía explorar el despertar de la conciencia. Las publicaciones que compartía en Instagram, más meditaciones visuales que simples registros de proceso, lo pusieron en el radar de gestores y artistas europeos. Entre ellos, el escultor madrileño Rafael Clemente, fundador de People Gallery, quien terminaría siendo el puente hacia Cine Callao.

Clemente no solo seleccionó a los artistas de la muestra, sino que diseñó la puesta en escena: una coreografía visual en la que las obras se proyectaron en bucle durante todo el día, dialogando entre sí y con la multitud que transitaba la plaza, la más concurrida de Europa. La escala no intimidó Melgar; por el contrario, afinó lo que ya venía investigando desde su práctica meditativa. “El medio que he elegido es la pintura, porque es para mí una nueva forma de meditar. Tengo mis rituales para antes, durante y después de pintar. Es algo sagrado.”, explica Melgar, quien medita diariamente desde hace 30 años.

Monumento en la Plaza Callao, epicentro urbano desde donde se vivió la primera muestra peruana de gran formato en las pantallas del histórico Cine Callao. (Foto: Archivo Juanfra Melgar)

Un espacio mental

La intervención en Callao permite leer la obra de Melgar desde un concepto central: la conciencia como territorio expandido. Las cuatro piezas abordan esa geografía interna donde se decide amar, persistir o transformarse. No se trata de imágenes complacientes. La pintura —convertidas aquí en leds— se convierte en un dispositivo para mirar hacia dentro, incluso en un espacio ruidoso y lleno de estímulos como el centro de Madrid.

La trayectoria del artista, marcada por la introspección y por un riguroso trabajo espiritual, sostiene esta coherencia. La migración durante la pandemia, su formación en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla y sus rituales para pintar consolidan una obra que se sabe canal más que técnica. “El arte es fluir. Es ser un puente entre la fuente creadora y las personas”, afirma.

Las obras, concebidas para dialogar con la escala monumental del lugar buscan interpelar los espacios donde se forman los vínculos humanos: los pliegues de la mente, las tensiones afectivas, los laberintos que definen nuestras decisiones. Para el próximo año, el artista planea presentar su trabajo en Perú, manteniendo el mismo objetivo: invitar al público a detenerse, respirar, reconsiderar su propia mente. “Quiero que la gente se conecte con estar presentes, con despertar la conciencia. Que entiendan que la felicidad es una decisión diaria”, concluye.