Inter-American Review de Fernando Bryce y Nicole Franchy: Reinterpretar la historia como arte

¿Puede un archivo documental convertirse en arte? Esa es la pregunta que se hicieron los peruanos Fernando Bryce (1965) y Nicole Franchy (1977) al recibir la propuesta de la Americas Society, institución neoyorquina fundada por David Rockefeller hace sesenta años que busca promover la educación, el debate y el diálogo en la totalidad del continente; la idea era explorar sus archivos y proponer una exposición que reflexionara sobre la historia de sus programas culturales.

“El proceso de revisión, selección y transformación de un archivo es, como toda selección, subjetivo. Es crear una nueva lectura de un material ya existente, en este caso fue un material bastante vasto porque atravesaba 60 años. Entonces hay como una investigación que, además, nosotros conceptualmente la hemos enmarcado en, o hecho un guiño, para inscribirla en un marco específico”, contó a El Comercio Franchy desde su casa en Lima.

El resultado es la exhibición “Inter-American Review”, un mapa visual no lineal que traza las historias entrelazadas de la institución, el arte y la cultura. Está puesta en los muros de la Americas Sociery de Manhattan y da la impresión de ser un mapa conceptual que conecta historias a través del tiempo. Que le encuentra un sentido a lo que en apariencia es caótico.

Franchy y Bryce trabajaron a distancia con los materiales de la institución. Para ello contaron con la ayuda de Daniela Manrique, quien les compartió los materiales de archivo mediante fotografías y escaneos; entonces ambos procesaron las imágenes, las interpretaron, para después enviarlas a Nueva York.

“En el American Society lo que uno ve de muestras artísticas va desde los mayas hasta el arte contemporáneo, de vanguardia, colonial, virreinal, abstracto; Wilfredo Lam (Cuba), Fernando de Szyszlo (Perú). Es decir, hay una variedad impresionante. Y luego lo más contemporáneo obviamente, como video, performance. Todas estas manifestaciones artísticas se contraponen a este tipo de cánones que ya están, digamos, de salida; ya no se piensa así”, dijo por su parte Bryce.

Mientras en su carrera Bryce se ha enfocado en redibujar documentos clave de la era posterior a las guerras mundiales, como afiches, periódicos y revistas, la obra de Franchy se basa en la investigación de archivos. La tarea del primero recuerda el oficio de un copista, revela en lugar de ocultar la historia; la segunda trabaja con collages fotográficos que asocian lo histórico y lo contemporáneo. Ambos no solo colaboran artísticamente, también son un matrimonio.

Pero esta muestra también los ha forzado a desarrollar cosas distintas. Explica Franchy: “No es que haya aplicado directamente lo que hago, porque quizá en esta ocasión he ido con una mirada un poquito más amplia y, de alguna manera, viendo lo que me sugería el material, para elegir la técnica en la que iba a transformarlo. Entonces cada pieza que yo he hecho ha sido realmente pensada para este tema”.

Fotografía, collage, dibujo, reproducción archivística. La muestra presenta un conjunto de técnicas que reinterpreta una historia de cultura y diplomacia.