Gallery Weekend Lima 2025 transforma la ciudad en un circuito de arte, diálogo y nuevas miradas contemporáneas

Del 6 al 9 de noviembre, Lima vuelve a ser una ciudad que se recorre con los sentidos. La nueva edición de Gallery Weekend Lima 2025 invita a mirar el arte como un ejercicio colectivo: cuatro días en los que galerías, museos y espacios independientes abren sus puertas de manera simultánea para compartir lo que viene gestándose en la escena contemporánea.

“No es una feria ni una exposición, sino un recorrido abierto que invita a redescubrir la ciudad a través del arte. Cada espacio participa desde su propia identidad, generando un diálogo orgánico que transforma la forma en que el público se vincula con las obras y con los artistas”, explica María Emilia Miro Quesada, directora de Gallery Weekend Lima.

El espíritu del Gallery Weekend Lima 2025 se vive en cada espacio: un encuentro entre generaciones, lenguajes y miradas que redibuja el mapa cultural de la ciudad.

El proyecto —que nació hace apenas tres años y hoy ya forma parte de la agenda cultural anual— busca convocar a diferentes generaciones en torno a nuevas y originales propuestas. Esta edición propone una mirada más abierta y diversa, ampliando su mapa y su alcance dentro de la ciudad, e incorporando distritos como Breña como un paso más hacia la descentralización, la apertura y la diversidad.

Participan Galería Crisis, Livia Benavides, MUEVE, Fórum, Ginsberg + Tzú, ENLACE, La Mancha, La Galería y Gato, junto con museos e instituciones que amplían el recorrido: MAC Lima, MALI, Museo Andrés del Castillo, MUCEN, Pinacoteca Ignacio Merino, Centro Cultural Inca Garcilaso, Centro Cultural PUCP, ICPNA, Alianza Francesa, Proyectoamil y Espacio Río Corrientes.

La jornada inaugural del jueves 6 comenzará desde las cinco de la tarde, cuando los primeros espacios abran sus puertas. Entre las siete y las diez de la noche, todo el circuito vibrará con inauguraciones simultáneas, performances y cocteles: un modo de celebrar la diversidad de lenguajes que hoy conviven en Lima, desde la pintura y la escultura hasta la instalación, el video y la experimentación sonora.

Gallery Weekend Lima 2025 reúne a más de veinte espacios en un recorrido simultáneo que invita a redescubrir la ciudad a través del arte contemporáneo y la colaboración entre galerías.

Miradas del presente

“Este año destaca la presencia de más artistas internacionales que en ediciones pasadas, una apuesta que refuerza el intercambio y el diálogo entre escenas locales y globales”, resalta Miro Quesada. Entre más de una veintena de propuestas, tres exposiciones concentran buena parte de la atención. Distintas en tono y materialidad, comparten una sensibilidad que entiende el arte como conversación con el tiempo.

En Galería La Mancha, la artista chilena Loreto Buttazzoni presenta “Pájaro del mismo tipo se encuentra en el mismo bosque”, una poética de la fragilidad donde la porcelana y la seda se convierten en materia espiritual. Buttazzoni se mueve entre la escultura y la instalación con una sutileza casi ritual: sus piezas parecen respirar. Lo que podría parecer delicadeza se transforma aquí en fuerza, en una afirmación silenciosa de la vulnerabilidad como forma de resistencia.

En La Galería, las propuestas dialogan con la arquitectura del espacio y la energía del público: una muestra del espíritu abierto y plural que define esta edición.

En Galería Fórum, Silvia Westphalen despliega “El agua recuerda”, diecisiete esculturas en mármol y alabastro que dialogan con la idea del tiempo detenido. Las superficies, talladas con precisión orgánica, evocan el fluir de lo líquido petrificado. Westphalen continúa explorando la memoria de la materia: el agua como metáfora de la vida que cambia, pero nunca se extingue.

Por su parte, en ENLACE, el catalán Marc Badia presenta una serie de pinturas realizadas durante su residencia en Lima. Su muestra convierte la ruina en territorio poético, donde arquitectura y paisaje se confunden con los gestos de la memoria. En cada lienzo hay rastros de una ciudad que se transforma y, al hacerlo, se reencuentra consigo misma.

Durante el fin de semana, cada zona ofrecerá actividades abiertas: visitas guiadas, charlas, talleres y encuentros con artistas. A ellas se suman los eventos especiales “After Gallery”, espacios de encuentro y celebración que extienden la experiencia más allá de los horarios expositivos y se realizarán de jueves a sábado. La entrada a las galerías es libre, y algunos museos ofrecen tarifas reducidas.