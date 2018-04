Patrimonio cultural peruano en peligro será preservado en Google Arts and Culture

En los últimos años, gran parte del patrimonio cultural de la humanidad en Medio Oriente ha sido destrozado en nombre “de la fe” de extremistas religiosos. Basta recordar el video difundido por Estado Islámico en 2015, donde se mostraba a yihadistas haciendo polvo estatuas y reliquias de la cultura asiria, de más de 3000 años de antigüedad, exhibidas en el museo de Mosul.

Pero no solo el terrorismo ha acabado con el patrimonio, muchos centros arqueológicos en el mundo son vulnerables a saqueos y desastres naturales. Por ello, Google, a través de su plataforma cultural, Google Arts and Culture, en alianza con CyArk, empresa pionera en la preservación digital del patrimonio, pone a disposición recorridos en 3D de sitios arqueológicos en riesgo, entre ellos Chavín de Huantar, Tambo Colorado y Chankillo.

“Google Arts and Culture quiere que todo el mundo pueda acceder a esta información desde cualquier dispositivo, para el beneficio de la educación y la cultura”, explica para El Comercio Chance Coughenour, arqueólogo y uno de los responsables de Google Arts and Culture.

Para ello, el Ministerio de Cultura del Perú ha brindado a Google y CyArk las facilidades de acceso a estos sitios arqueológicos en constante riesgo (en 1945 un aluvión estuvo a punto de desaparecer el complejo de Chavín), y a la vez el ministerio ha recibido esta data para que la pueda utilizar a favor de la preservación.

“Tenemos una gran base de imágenes en 3D procesadas. La idea es compartir esta data con la mayor cantidad de gente posible”, comenta Elizabeth Lee, vicepresidenta en CyArk.

El proyecto bautizado como “Open Heritage” incluye 25 maravillas arquitectónicas de 18 países alrededor del mundo: sitios en riesgo directo por la guerra, como el Palacio Al Azem en Siria, así como aquellos ubicados en áreas con actividad sísmica destructiva, como Antigua Corinto en Grecia y Bagan en Myanmar. Además, se incluyó sitios en Latinoamérica como Tikal (Guatemala); Templo Mayor, ChichenItza, Teotihuacán (México); y Fuerte de San Lorenzo (Panamá).

Google y CyArk muestran el trabajo que hacen para la preservación del patrimonio (Video: Google)

Actualmente, la plataforma Google Arts & Culture ha establecido alianzas con 1,500 museos en más de 70 países a lo largo de los últimos siete años. Su trabajo ininterrumpido ha logrado el acercamiento del usuario de Google a la cultura de manera didáctica y educativa, además de ser un gran repositorio de material para investigadores, historiadores y arqueólogos.

LO QUE SE VIENE

• Tras el éxito de Pokémon Go para convocar públicos en los museos, Google Arts and Culture también trabajará en productos de realidad aumentada.

• La función que permite comparar una selfie con el retrato de una obra de arte que fue lanzada a inicios de año por Google, llegará dentro de poco a Latinoamérica.

• Para los apasionados de las artes escénicas, Google Arts and Culture también ofrece una gran selección de videos 360 de shows de ópera, danza y teatro. Puedes verlo aquí.