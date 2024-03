Durante la 96° edición de los Premios de la Academia, el multipremiado actor Al Pacino fue el elegido para anunciar el ganador a Mejor Película. Sin embargo, su participación dio mucho de qué hablar debido a que el actor decidió omitir a todos los nominados de la categoría más importante en la premiación y reveló directamente que “Oppenheimer” se había quedado con la codiciada estatuilla.

“Ha llegado el momento del último premio de la noche y es un honor para mí presentarlo. Diez maravillosas películas estaban nominadas, pero sólo una se llevará el premio a la mejor película. Y para ello tengo que ir al sobre. Y lo haré.... aquí viene. Y mis ojos ven Oppenheimer”, se limitó a decir Al Pacino, dejando al público en shock.

Los Premios Óscar se llevaron a cabo la noche del domingo, el ganador a Mejor Película fue "Oppenheimmer" (Foto: IA)

El momento rápidamente se volvió viral y muchos usuarios de redes bromearon con que Pacino lo hizo a propósito para poder ir a casa más temprano. Otros defendieron al actor reiterando su estatus como una de las más grandes figuras de Hollywood, y por ende, podía hacer lo que le viniera en gana.

En medio de toda esta controversia, Al Pacino compartió una declaración al medio ABC News para aclarar las verdaderas razones detrás de la omisión de los nominados a Mejor Película. El actor aseguró que no fue decisión suya quitar protagonismo a las películas que no se llevaron el Oscar, sino de los productores del evento que consideraron que todas habían tenido su momento de gloria a lo largo de la noche.

“Parece que hay cierta controversia sobre el hecho de que anoche no mencionara cada película por su nombre antes de anunciar el premio a la mejor película. Sólo quiero dejar claro que no fue mi intención omitirlas, sino más bien una elección de los productores para que no se volvieran a decir, ya que fueron destacadas individualmente a lo largo de la ceremonia”, declaró Pacino, quien reiteró su empatía con los nominados que no fueron mencionados, además de emitir una disculpa para aquellos que se sintieran menospreciados por esta decisión.

El actor estadounidense Al Pacino presenta el premio a la Mejor Película en el escenario durante la 96ª entrega anual de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 10 de marzo de 2024 (Foto: AFP) / PATRICK T. FALLON

“Me doy cuenta de que estar nominado es un gran hito en la vida de uno y no ser plenamente reconocido es ofensivo e hiriente. Digo esto como alguien que se relaciona profundamente con cineastas, actores y productores, así que empatizo profundamente con aquellos que han sido despreciados por este descuido y por eso he sentido la necesidad de hacer esta declaración”.

Y aunque lo ocurrido no llegó a la magnitud del caos al final de los premios de 2017, cuando La La Land fue anunciada como mejor película pero la galardonada real era Moonlight, la productora de los Oscar Molly McNearney, habló para la revista Variety sobre esta presentación alegando que la decisión se tomo debido a que “estábamos muy preocupados de que la ceremonia se hiciera muy larga”.