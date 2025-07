‘Lilo & Stitch’ ha superado los 1,000 millones de dólares en la taquilla mundial, un hito que solo han logrado 58 películas en la historia, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

Además, los 1.001 millones de dólares recaudados desde su estreno, el pasado mes de mayo, la sitúan como la segunda más taquillera de 2025, solo por detrás de la cinta de animación china ‘Ne Zha 2’, que encabeza el listado anual con 1.889 millones -la mayoría, 1.862 millones, en su país de origen-.

‘Lilo & Stitch’, de Walt Disney, ha conseguido 416,2 millones de dólares en las salas estadounidenses y 584,8 millones en el resto del mundo -con 23 millones en España-, apuntó este viernes Disney en un comunicado.

La película -de acción real, pero con elementos de animación- es un remake de la cinta de animación estrenada en 2002 y también tiene elementos de las secuelas televisivas.

Cuenta la historia de una niña hawaiana solitaria (Lilo) y un alienígena fugitivo (Stitch) que la ayuda a reconstruir su familia rota. La película está dirigida por Dean Fleischer Camp, con un guion de Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Waes.

El éxito de taquilla de la película ha reavivado el interés por la saga y ha impulsado la audiencia del clásico animado original y de contenidos relacionados en la plataforma Disney+, que ya acumulan más de 640 millones de horas de visualizaciones a nivel mundial.

Una amistad única y peculiar se da entre Lilo y Stitch (Foto: Walt Disney Pictures / Rideback)

Con los datos de taquilla se sitúa en el puesto 58 de las más taquilleras de la historia en un listado que encabezan ‘Avatar’ (2009), con 2.923 millones de dólares; ‘Avengers: Endgame’ (‘Vengadores: Endgame’, 2019), con 2.799 millones y ‘Avatar: The Way of Water’ (‘Avatar: El sentido del agua’, 2022), con 2.320 millones.

Con información de EFE