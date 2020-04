Óscar 2014: Este fue el minuto a minuto de la ceremonia

"12 años de esclavitud" ganó el Óscar a Mejor Película. "Todos merecemos no solo sobrevivir sino vivir. Este es el legado de Solomon Northup [en el que se inspiró la cinta]. Le dedico este premio a las personas que sufrieron y sufren actualmente de esclavitud", indicó el director Steve McQueen.





Matthew McConaughey ganó a Mejor Actor por "El club de los desahuciados". Él dedicó su discurso a Dios, su familia y a su héroe que es él mismo en el futuro. Siempre pensando en los logros que vendrán adelante.





Cate Blanchett ganó el Óscar a Mejor Actriz por "Jazmín". "Este premio es muy signiticativo. Ha sido un año de maravillosas actuaciones. Y para todos los de la industria que aún creen que las películas para mujeres son de nicho; no es cierto, la gente las quiere ver", dijo.

Alfonso Cuarón se llevó el Óscar a Mejor Director. Es el primer latinoamericano en conseguir la estatuilla en dicha categoría. "Quiero compartir esto con la gente que hizo posible esta película. Con mi hijo, Sandra Bullock. Sandra, tú eres 'Gravedad'", dijo el cineasta para luego hablar en español. "Esto es gracias a ti mamá. Si estoy aquí es por ti. Te amo", añadió.

Angelina Jolie y Sidney Poitier presentan el premio a Mejor Director.

Spike Jonze se llevó el Óscar a Mejor Guion Original por "Ella".

"12 años de esclavitud" se llevó el premio a Mejor Guion Adaptado.

¿Quiénes pagaron la pizza? Ellen DeGeneres le pidió dinero a Kevin Spacey, Lupita Nyong'o, Brad Pitt, entre otros.





"Let it go" de "Frozen: Una aventura congelada" se llevó la estatuilla a Mejor Canción. Escucha el tema interpretado por Idina Menzel.

Nuevo Óscar para "Gravedad": Mejor Música Original.

Ellen DeGeneres consiguió el record de mayor 'retuits' de una foto con su 'selfie' en el Óscar. Así, venció a la imagen del presidente Barack Obama abrazando a su esposa, Michelle, cuando ganó la reelección del 2012.

Glenn Close presenta a los fallecidos en el último año. El homenaje incluyó a James Gandolfini, Paul Walker, Peter O'Toole, Shirley Temple y Philip Seymour Hoffman, entre otros artistas.

"El gran Gatsby" se lleva su segundo Óscar: Mejor Diseño de Producción.

Pink rinde homenaje a “El mago de Oz” cantando "Over The Rainbow".

Whoopi Goldberg presenta el homenaje a "El mago de Oz". Y lució unos zapatos de rubí como Dorothy. La cinta cumple 75 de su estreno.

Un nuevo premio para "Gravedad": Mejor Edición.

El Óscar a Mejor Fotografía se lo llevó "Gravedad". Ya van cuatro estatuillas para la cinta.

Acá puedes ver el 'selfie' de Ellen DeGeneres que provocó que se cayera, momentáneamente, el Twitter. Hasta el momento tiene más de 349 mil 'retuits'.

Brad Pitt comparte su tajada de pizza con Chiwetel Ejiofor. Foto: AP.





Ellen DeGeneres empezó a repartir pizzas en el Óscar. Meryl Streep y Jared Leto comieron un pedazo. Brad Pitt repartió platos. ¿Quién le dará ahora la propina al repartidor?

Lupita Nyong'o ganó a Mejor Actriz de Reparto por "12 años de esclavitud". "Gracias a la Academia por este increíble reconocimiento. No se me escapa que este reconocimiento es por el dolor de alguien más [...] Cuando vea esta estatuila voy a recordar a todos los niños y que no importa de donde son sus sueños son válidos", dijo entre sollozos.

"Gravedad" también se llevó el premio a Mejor Edición de Sonido.

"Gravedad" gana su segundo Óscar a Mejor Mezcla de Sonido.

Ellen DeGeneres se tomó una foto con Meryl Streep, Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Jared Leto, Julia Roberts, entre otros actores. Ella prometió subir la imagen a su Twitter. La idea surgió al decirle a Meryl que quería romper otro reto con ella: conseguir la mayor cantidad de 'retuits' con dicha foto. ¿Crees que lo consiga?

Ellen DeGeneres se cambió de ropa, ahora luce un traje blanco, para presentar a Brad Pitt. El actor llegó para introducir a U2 con el tema "Ordinary Love" de la cinta "Mandela, del mito al hombre",

La estatuilla a la Mejor Película Extranjera fue para la cinta italiana “The Great Beauty”.

Kevin Spacey sube al escenario para recordar a sus compañeros que recibieron Óscar honorarios como Steve Martin, Angelina Jolie, Angela Lansbury, entre otros.

El Óscar a Mejor Documental va para "20 Feet from Stardom".

El Mejor Cortometraje Documental fue para "The Lady in Number 6: Music Saved My Life". Alice Herz Sommer, la protagonista del documental, falleció hace una semana a los 110 años.

A Mejor Cortometraje ganó la película danesa "Helium".

Zac Efron sube al escenario para presentar el tema "The Moon Song" de la cinta "Ella".

El Óscar a Mejores Efectos Visuales fue para "Gravedad". Joseph Gordon-Levitt y Emma Watson fueron los presentadores del premio.





"Frozen: Una aventura congelada" ganó a Mejor Película Animada.

El Óscar para Mejor Cortometraje Animado fue para "Mr. Hublot".





Harrison Ford sube al escenario para presentar tres cintas nominadas a Mejor Película: "Escándalo americano" y "El club de los desahuciados" y "El lobo de Wall Street".

El Óscar a Mejor Maquillaje va para "El club de los desahuciados".

El Óscar a Mejor Diseño de Vestuario es para "El gran Gatsby".





Pharrell Williams luego bailó frente a Meryl Streep.

Pharrell Williams baila con Lupita Nyong'o su tema "Happy" de "Mi villano favorito 2".

Jared Leto: "A todos los soñadores que están viendo esto en Ucrania y Venezuela quiero decirles estamos aquí. Cuando ustedes están luchando para que sus sueños se hagan realidad estamos pensando en ustedes".

Y el ganador a Mejor Actor de Reparto es Jared Leto.

La primera presentadora de la noche es Anne Hathaway.

Ellen DeGeneres recordó las caídas de Jennifer Lawrence. "Si ganas esta noche creo que te debemos entregar el Óscar en tu asiento", dijo.

En la ceremonia están presentes el verdadero capitán Richard Phillips y Philomena Lee de las películas “Capitán Phillips” y “Philomena”.

Y comenzó la entrega del Óscar.

Jennifer Lawrence, Matthew McConaughey, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Jared Leto, Brad Pitt y Angelina Jolie son algunos de los actores que ya desfilaron por la alfombra roja.

Los actores ya están llegando a la ceremonia. Mira la alfombra roja aquí.

Nuevamente, Jennifer Lawrence se cayó. Esta vez, durante su aparición en la alfombra roja.

¿Podrá Alfonso Cuarón ganar su primer Óscar como Mejor Director? Definitivamente, es el favorito y los expertos explican por qué.

Parece que esta noche ‘12 años de esclavitud’ se alzará como ganadora a Mejor Película; pero no se puede descartar a sus contendoras “Gravedad” o “Escándalo americano”.

Si necesitas un repaso, acá te mostramos a los principales nominados y su trayectoria.

