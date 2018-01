Las nominaciones a los Oscar, en su edición 90, se anunciaron este martes en Los Ángeles. Los ganadores se darán a conocer el 4 de marzo en una ceremonia que será conducida por el comediante Jimmy Kimmel. Pero mientras tanto ya se conocen a todos los elegidos. ¿Ya tienes un favorito?

Andy Serkis y Tiffany Haddish fueron los conductores de la gala de anuncio de nominados. En las categorías actorales estos son todos los aspirantes:

Oscar 2018- Mejor actriz :

Sally Hawkins- The Shape of Water

Frances McDormand- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie- I, Tonya

Saoirse Ronan- Lady Bird

Meryl Streep- The Post



Oscar 2018- Mejor actor :

Thimothée Chalamet- Call Me by Your Name

Daniel Day Lewis- Phantom Thread

Daniel Kaluuya- Get Out

Gary Oldman- Darkest Hour

Denzel Washington- Roman J. Israel, Esq

Oscar 2018- Actriz de reparto :

Mary J. Blige- Mudbound

Allison Janney- I, Tonya

Lesley Manville- Phantom Thread

Laurie Metcalf- Lady Bird

Octavia Spencer- The Shape of Water

Oscar 2018- Actor de reparto :

Willem Dafoe- The Florida Project

Woody Harrelson- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins- The Shape of Water

Christopher Plummer- All the Money in the World

Sam Rockwell- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

LAS TRANSFORMACIONES

Algunos de los candidatos en las categorías Actor/ Actriz principal y de reparto destacan por las transformaciones a las que debieron someterse para sus respectivos papeles.

Gary Oldman, por ejemplo, tuvo que ponerse prótesis y valerse del maquillaje para aparentar la edad de Winston Churchill. El actor británico tiene 59 años, y Churchill tenía 66 en 1940, año en el que se desarrolla el filme.

Margot Robbie, quien ha conseguido su primera nominación al Oscar este 2018, también debió cambiar su aspecto para interpretar a Tonya Harding, patinadora artística dos veces campeona olímpica y dos veces campeona en el Skate Americ. Además, de protagonista de una sonada polémica deportiva por agredir a Nancy Kerrigan.

En la galería que acompaña esta nota te mostramos las transformaciones de los nominados a los Oscar 2018 y repasamos los roles de todos los aspirantes al premio de la Academia.