Este domingo 3 de octubre, el cine iberoamericano volverá a ser el protagonista de los Premios Platino, una gala que, desde hace ya ocho años, dedica toda una velada a rendirle tributo a sus figuras más destacadas. Y entre el centenar de talentos provenientes de 23 países del mundo escogidos este año, se encuentran la cineasta peruana Melina León y los artistas con los que hizo posible “Canción sin nombre”, una película que, desde su estreno en 2019, viene generándole grandes satisfacciones.

La directora explica que, tras la proyección de la cinta en Cannes, supo que algunas puertas se abrirían para esta historia inspirada en un caso de tráfico de niños investigado por su padre, el periodista Ismael León, en los años ochenta. Pero que era imposible imaginar el recorrido que ha tenido hasta hoy, con decenas de premios conseguidos en festivales de países tan diversos como Brasil o Suiza, y con proyecciones en remotos territorios como Japón; y todo esto en un período de tiempo marcado por la pandemia de COVID-19 y el correspondiente cierre de salas de cine.

“Cuando haces una obra de arte, no sabes cómo va a reaccionar la gente, solo confías (...) También puede quedar como una película chiquita, que no se ve mucho, pero eso no sucedió con ‘Canción sin nombre’, sino que llegó a todo el mundo. Eso nos ha dado una enorme confianza en las cosas que podemos hacer desde el Perú. Contando de forma muy local, muy específica, se puede conmover. Esa es la fuerza del cine”, explica la directora, que compite en la categoría Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana de los Premios Platino con cintas provenientes de Chile (”Matar a Pinochet”), Paraguay (”Matar a un muerto”) y España (”Las niñas”).

Sonido redondo

La compositora Pauchi Sasaki, responsable de la banda sonora de la película, también ha sido nominada junto a Zbigniew Preisner (por su trabajo en “El olvido que seremos”), Pascual Reyes (de “La llorona”, y dos canciones de “Akelarre” compuestas por Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregui.

Sasaki y León se conocieron en California, Estados Unidos, cuando la cineasta empezaba a buscar historias que contar. A lo largo de una década, vio el proceso en el que nació el guion, se pasó a la pre-producción y luego al rodaje para el que la convocaron.

“No es solo el nombre, la película es muy musical. Hay músicos en vivo, que grabaron en el set. Sin embargo, la banda sonora es muy tímida, muy sutil, como el personaje de Georgina (Pamela Mendoza), cuya delicadeza y dulzura de madre traté de retratar”, contó Sasaki, que ha musicalizado más de 30 largometrajes y cortometrajes a lo largo de una década, un trabajo que planea compilar pronto en un álbum.

Los protagonistas de "Canción sin nombre", Tommy Párraga y Pamela Mendoza, están en #Madrid para los #PremiosPLATINO2021. La cinta de @MelinaNeon está nominada en dos categorías. pic.twitter.com/rmT0tTAHV3 — Luces El Comercio (@Luces_ECpe) October 2, 2021

Historias del Perú

Si bien la crisis sanitaria impidió que “Canción sin nombre” se viera en salas de cine del Perú, el streaming también fue para esta película una alternativa en tiempos difíciles.

“ Hubiéramos querido estar en las salas peruanas. Ya teníamos los carteles para estrenar. Fue difícil aceptarlo . Pasaban los meses y la película ya hasta había sido pirateada. Cómo no aceptar la generosidad de estrenar en toda América Latina a través de Netflix”, explicó Melina León de la cinta que, gracias a este acuerdo, puedes ver ahora mismo en tu televisor, laptop, smartphone o el dispositivo que se te venga a la mente. ¿Y por qué verla?

“Esta es una historia que nos pertenece a todas y todos los peruanos. Porque, de alguna manera, todas y todos hemos vivido un desprendimiento familiar. No hay convivencia de todas las comunidades, estamos divididos y este amor/odio tiene mil caras y muchos cuerpos”, explica Pamela Medonza Arpi, actriz que interpreta al personaje central de “Canción sin nombre”: una joven ayacuchana llamada Georgina Condori, cuya bebe recién nacida le es robada en medio del caos político y social de la Lima de 1988.

“Para mí, la película es un grito desgarrador, como el grito desgarrador del personaje de Pamela. Tanto su personaje como el mío son victimas del sistema, del gobierno”, afirma Tommy Párraga, otra figura clave en la historia. “Para mí la película es contar ese lado del Perú que también es una esperanza, una nostalgia. Dentro de toda esa oscuridad, hay un amor latente que esperemos pronto nos haga comunidad, como ahora (en esta premiación)”, finaliza Mendoza Arpi.

EL DATO

La ceremonia de los Premios Platino se realizará en IFEMA Madrid el 3 de octubre a las 9 p.m. (hora española). Aunque “Canción sin nombre” es la única película peruana en competencia, otros talentos nacionales participarán de la gala. Entre ellos, Carlos Alcántara, quien presentará el premio a Mejor guion.

El peruano @cachinalcantara en entrevistas con la prensa internacional en los #PremiosPlatino2021 en #Madrid pic.twitter.com/UML9bBiguq — Luces El Comercio (@Luces_ECpe) October 2, 2021

