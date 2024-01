En el cambiante paisaje de la televisión actual, donde las líneas entre comedia y drama se entrelazan cada vez más, dos series han destacado recientemente por la polémica en torno a su clasificación en los Premios Emmy 2023: “The Bear” y “White Lotus”. Estas series, aclamadas tanto por la crítica como por el público, han generado un debate sobre la categorización de las obras en la era moderna de la televisión.

Históricamente, los Emmy han tendido a categorizar los programas de 30 minutos como comedias y los de mayor duración como dramas. Sin embargo, esta distinción se ha vuelto cada vez más borrosa con series que mezclan elementos de ambos géneros. Ejemplos como “The Wonder Years”, “Ally McBeal” y “Desperate Housewives” han demostrado cómo se pueden integrar elementos dramáticos en comedias. Asimismo, series como “Atlanta” y “Barry” han obtenido reconocimiento en categorías de comedia a pesar de adoptar tonos más serios.

Jeremy Allen White ganó como Mejor actor principal en una serie de comedia por "The Bear". (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

Este fenómeno no es reciente; desde series como “The Wonder Years”, “Ally McBeal” y “Desperate Housewives”, se han explorado elementos dramáticos dentro de géneros narrativos tradicionalmente considerados como comedia. La evolución de la comedia en los premios Emmy refleja este cambio. En el pasado, la comedia debía generar risas constantes para ser considerada como tal, con ejemplos clásicos como “I Love Lucy”, “The Dick Van Dyke Show” y “Taxi”. Sin embargo, en las últimas décadas, series como “The Wonder Years”, “Ally McBeal” y “Desperate Housewives” han incorporado elementos dramáticos más notorios, difuminando las fronteras entre comedia y drama.

Este debate se intensifica al considerar casos como el de Uzo Aduba en “Orange is the New Black”, quien ganó premios Emmy tanto en la categoría de actriz en una comedia como en un drama por el mismo papel en la misma serie. Esta ambigüedad en la clasificación refleja una tendencia creciente en la televisión contemporánea, donde las comedias frecuentemente inducen a la reflexión y los dramas pueden provocar risas.

The Bear ¿Una comedia?

“The Bear”, una serie que se ha destacado en la cima de las galardonadas en esta temporada de premios, incluyendo los Emmy, Critics Choice Awards y los Globos de Oro, ha sido clasificada en la categoría de “Comedia”. Sin embargo, esta designación ha generado confusión y debate, ya que muchos consideran que la producción de FX tiene un tono más dramático que satírico. En las redes sociales, la audiencia ha expresado su sorpresa y cuestionamiento sobre esta clasificación, comparándola con otras comedias como “Ted Lasso”, “Abbott Elementary”, “Barry”, “Only Murders in the Building” y “Wednesday”.

La serie aborda temas como el duelo, la ansiedad y la depresión, alejándose de los formatos convencionales de comedia para adoptar una narrativa más tensa y oscura. A pesar de ello, ha sido presentada en los premios como comedia, probablemente debido a su formato de episodios de treinta minutos, una duración típicamente asociada con comedias.

A pesar de ello, Star Plus, que transmite la serie en Latinoamérica, utiliza las etiquetas “Drama” y “Comedia”, reflejando esta dualidad. Publicaciones como ScreenRant y Vanity Fair han analizado este fenómeno, sugiriendo que “The Bear” podría estar utilizando una estrategia para aumentar sus posibilidades de éxito en una categoría menos competitiva. Esta táctica parece ser efectiva, como lo demuestran sus 13 nominaciones a premios, incluyendo guion, dirección y actor protagonista.

Carmy Berzatto y Sydney en una escena de "The Bear" 2. (Hulu)

White Lotus ¿Un drama?

Por otro lado, “White Lotus”, que ha sido clasificada como drama, ha experimentado un fenómeno opuesto. Algunos argumentan que debería ser considerada comedia, dada la naturaleza de su contenido. Este enfoque inverso también ha generado discusión, destacando la fluidez de géneros en la televisión contemporánea.

La serie se destaca por su habilidad para integrar elementos cómicos en una trama con temas serios y a menudo oscuros. Utilizando el humor satírico, “White Lotus” explora cuestiones de clase, privilegio y dinámicas sociales, todo con un tono irónico y una aguda observación social, características típicas de la comedia.

En The White Lotus un grupo de conocidos se juntan en esta oscuramente divertida y ocurrente serie que pueden verla en HBO Max. (Foto: HBO Max)

La categorización de una serie como comedia o drama a menudo recae en los estudios, que son los responsables de presentar sus programas para los premios. En el caso de “The Bear” y “White Lotus”, la decisión de presentarlas como comedia y drama, respectivamente, podría estar relacionada con una estrategia para vincularlas a los géneros en los que fueron nominadas. Sin embargo, esta decisión sigue sorprendiendo al público que ha seguido de cerca a los personajes de ambas series.