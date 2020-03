Hasta el Hombre de Acero debe pagar la renta. La Mujer Maravilla tiene que pagar la luz, el agua, el teléfono. Batman debe rendir impuestos, y por más que Flash corra muy rápido, no puede escapar de las deudas. Los gastos de la casa no pueden eludirse y eso ha puesto en la cuerda floja a DC Comics, la compañía editorial que escribe, dibuja e imprime las historietas de donde salen los argumentos, héroes y villanos para las películas de los superhéroes.

Batman lamentando la muerte de Alfred (Foto: DC Comics)

¿Qué fue lo que pasó?

En el 2018, la empresa estadounidense AT&T compró Time Warner en el 2018, la compañía que tenía los derechos de los superhéroes de DC. A primera vista era una buena inversión, porque las películas de superhéroes han sido las más rentables de los últimos años. No obstante, Batman y compañía no solo están en los cines, también están en los cómics y esas ventas son las que ponen en riesgo toda la operación. En el 2019, de acuerdo con la revista de negocios “Forbes”, el coeditor de DC Comics, Dan Didio, redujo el número de historietas publicadas ese año, entre 10% y 15%.

Algo ha cambiado. La mayoría de fanáticos está comprando sus cómics en formato recopilatorio, con tapas duras y contenido especial. Mientras que los cómics individuales no tienen tanta rotación como antes. El problema principal es la manera en que se distribuyen los cómics en Estados Unidos. Las tiendas deben comprar forzosamente las publicaciones antes de venderlas. No las reciben a consignación y no se permiten devoluciones. Entonces, los productos que no llegan a venderse se convierten en pérdida automática cuando son retirados de los anaqueles para darle paso a la publicación más reciente. El año pasado, una tienda emblemática llamada Mile High Comic cerró sus puertas debido a que ya no le era rentable el negocio al que se dedicó por casi 30 años. Y “Forbes” señala que solo en el 2019 el 10% de los negocios dedicados a la venta de historias de superhéroes se declararon en quiebra.

De acuerdo con un podcast del artista Ethan Van Sciver, exdibujante de DC, hay una última apuesta por salvar la casa de la Liga de la Justicia. “Los cómics están muertos y pronto cerrarán la editorial… Un profesional con el que hablé recientemente dijo: ‘Sí, estaba hablando con uno de los superiores de DC Comics que dijo que si 5G no funciona, eso es todo, AT&T cerrará DC’”.

Rápidamente, luego de las declaraciones de Van Sciver, los rumores sobre el cierre de DC o su venta surgieron, y más de un portal especializado en cultura pop especularon sobre la posibilidad de que Disney, dueña de Marvel Cómics, podría interesarse en comprar DC.

¿Qué es 5G?

Se trata de un proyecto que busca actualizar a los superhéroes, con nuevas historias de origen. La Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde, Batman y Superman seguirían existiendo, pero toda su historia se reiniciaría. Incluso, sus álter egos como Clarke Kent y Bruce Wayne desaparecerían para dar paso a otros personajes que se pongan los trajes coloridos. La idea de 5G fue presentada por Dan Didion antes de ser despedido luego de diez años en DC. No obstante, el plan sigue en pie y comenzará en octubre con la aparición de “Generation Zero”, una historia que se regalará el Día del Cómic Gratis en mayo. La premisa de esa historia se ha filtrado en las redes y se trata de que Wally West, uno de los Flash, obtendrá los poderes de Doctor Manhattan y se originará una crisis que reinicie el multiverso. Tan real es la presión que hay en AT&T por dejar de perder dinero en su división de superhéroes que la serie de televisión “Swamp Thing” fue cancelada luego de emitirse el primer episodio. Ni siquiera se esperó a ver cómo reaccionaría el púbico con los siguientes diez episodios que ya estaban grabados.

Hace pocos días, en una conferencia en la Chicago Comics & Entertainment Expo, Jim Lee, actual CEO de DC Comics, señaló que no hay planes para cerrar la editorial ni vender sus licencias a Marvel Comics y Disney. Lo hizo cuando los rumores en medios especializados ya rebotaban la versión de Ethan Van Sciver. “Cumpliremos 85 años de vida y estaremos otros 85 años más”, dijo. No obstante, todo negociador sabe que si se quiere obtener el mejor precio de una venta, la primera estrategia es negar los problemas del producto que se quiere vender.