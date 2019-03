Las mil y una facetas de Diego Boneta

Puede que muchos tiendan a asociar el despegue de la carrera artística de Diego Boneta con su papel protagónico en la serie "Luis Miguel" (2018). Sin embargo, el actor de 28 años viene forjando su camino a la conquista de Hollywood desde su primera aparición televisiva, en el 2002, con el 'reality' de canto "Código F.A.M.A."

Fue en el 2005 cuando el intérprete alcanzó presencia internacional al participar en la producción juvenil "RBD", con el personaje de Rocco. La trama mexicana lo llevó a compartir set con otras estrellas como Anahí Puente y Alfonso Herrera.

Diego González –su verdadero nombre– la tenía clara. El intérprete decidió alimentar su trabajo incursionando en proyectos en inglés. En el 2009, protagonizó el videoclip "About You Now", de Miranda Cosgrove, ídolo de Nickelodeon de ese entonces.

Un año más tarde se sumó al elenco de la primera temporada de la exitosa ficción "Pretty Little Liars". Allí encarnó a Alex, un chico de bajos recursos que enamora a una de sus protagonistas (Troian Bellisario).

En el 2012, Boneta tuvo su debut en la gran pantalla con el filme "Rock of Ages", junto a Tom Cruise. Vale recalcar que ese mismo año ganó un ALMA Award gracias a este papel. Uno de sus últimos proyectos en TV fue la comedia negra "Scream Queens", en la que trabajó con estrellas como Jamie Lee Curtis. En junio del año pasado se dio a conocer que el actor formará parte de la sexta entrega de "Terminator", en donde compartirá rodaje con Arnold Schwarzenegger.

Boneta también tuvo un breve paso por la industria musical. "Diego" es el título de su álbum debut (2006) que, además, tiene una versión en portugués. Nueve años más tarde, él estrenó un EP de seis canciones con sencillos como "The Hurt" y "Éramos algo".

FENÓMENO MEXICANO

A nueve días de que el 'Sol de México' regrese a Lima para ofrecer un concierto en el Jockey Club, es casi imposible negar el éxito que ha obtenido Boneta al haber protagonizado una serie basada en la vida de Luis Miguel.

Hace unas semanas, El Comercio conversó con el artista de 28 años en Chile, país en el que fue presentado como la nueva imagen de tiendas Paris.

"¿Qué es lo que está pasando con esa segunda temporada?", se le preguntó. "[...] Lo importante es que esté bien hecha. Que no se apresuren, que no la quieran sacar rápido porque la gente lo pide. Entiendo perfectamente que sea así, pero para mí es más importante que esté bien contada, que los hechos estén bien, que los personajes estén bien. Hay un hueco enorme ahora sin Luisito Rey. Hay una expectativa mayor, un riesgo mayor", responde.

