Los últimos dos años han servido para que el artista nacido en Sinaloa llame la atención de miles de seguidores y reconocidas agrupaciones como Reik y Morat con quienes ha compartido escenario en repetidas oportunidades. Gracias a sus letras cargada de emoción y su peculiar voz, Kurt ha visto cómo su carrera ha despegado al punto de haber tenido la oportunidad de presentarse en el Auditorio Nacional en Ciudad de México.

“Nunca antes había tenido que subir a un avión tantas veces – comenta el cantante en conversación con El Comercio – pero disfruto de cada oportunidad que tengo para compartir mi música. Puede resultar un poco agotador pero estoy recuperando fuerzas durante estos días de encierro y aprovecho para ir concretando ciertas ideas así como mantener contacto con mi público”. En repetidas ocasiones Kurt ha ofrecido presentaciones virtuales y dado la oportunidad a sus seguidores de dedicar alguna de sus canciones a sus seres más queridos.

Despegue virtual

Aunque la medida de aislamiento obligatorio lo sorprendió en medio de algunas presentaciones, su equipo tuvo la oportunidad de grabar varias de sus temas durante un reciente concierto. “La mujer perfecta”, “Los días que vendrán”, entre otros han sido publicados en su perfil de YouTube obteniendo miles de vistas en pocas horas. “Estoy contento con esta etapa, pero también deseo que la gente conozca las nuevas canciones que he preparado para ellos. Por el momento toca distraerlos un poco, estar presentes en sus vidas y llevar de la mejor manera esta situación”, dice Kurt.

Para el artista mexicano una clave para que miles de personas se hayan sentido identificadas con su música es la sinceridad que ha deseado reflejar en su trabajo. Todas son letras románticas, que narran historias cargadas de sentimientos encontrados. “Debemos ser honestos con lo que hacemos, porque las personas son capaces de notar cuando alguien solo ha creado una canción con el deseo de funcionar comercialmente. Yo quiero que mis canciones sobrevivan muchísimos años”, asegura.

Próximos proyectos

Nada es seguro hasta que esta pandemia sea controlada a nivel mundial, pero eso no ha impedido que Kurt imagine sus próximos proyectos. Entre canciones, presentaciones y viajes nunca descarta la posibilidad de hacer colaboraciones. Al ser consultado por algún artista de nuestro país con quien sentiría que haría buena química, el cantante no demoró en responder que Gian Marco sería una buena elección. “Es un tipazo” fue una de las frases que utilizó para calificar al intérprete de “Sácala a bailar”.

Por el momento Kurt sigue promocionando los temas que van apareciendo en sus redes sociales y YouTube. “16”, un tema que asegura le ayudaron a revivir importantes momento de su juventud, cuenta con más de 24 millones de reproducciones y fue realizada junto a Luis Fonsi. La carrera de Kurt no se ha detenido aunque se encuentre en casa, “los sueños continúan y yo busco ser feliz. No puedo quejarme porque me estoy dedicando a lo que más me encanta”, señaló.