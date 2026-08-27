Horóscopo de HOY, jueves 27 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: no será conveniente apoyarse en terceros que no dan pruebas de ser confiables. Amor: momentos de plenitud y disfrute por su encanto desplegado en la relación.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: negocios o proyectos que están estancados comenzarán a avanzar y prosperar. Amor: surgirán momentos de incomodidad en la relación pero serán superados.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: alcanzará el equilibrio deseado y el trabajo avanzará firme, de acuerdo al plan. Amor: alguien interesante se acercará a su entorno para concretar un encuentro.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: las circunstancias sugieren no compartir sus proyectos con cierta gente. Amor: un encuentro fortuito se convertirá en un momento romántico inolvidable.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: ya no perderá el tiempo en discusiones y se concentrará en su proyecto. Amor: los malentendidos complicarán la relación, pero finalmente, todo será aclarado.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momento para dejarse guiar por la intuición y hallar el rumbo exitoso. Amor: roces y desacuerdos serán inevitables para madurar y crecer en la relación.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: se anticipará a los problemas, logrará metas y habrá beneficios. Amor: su encanto facilitará la comunicación que surgirá con gestos y sin palabras.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: cambios drásticos y situaciones dinámicas le llevarán al éxito. Amor: aunque parezca que la relación tambalea, valorará todo lo vivido y compartido.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un cambio traerá problemas pero será una buena oportunidad. Amor: en un encuentro inesperado surgirá el romance con alguien que cree distante.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su capacidad para generar confianza convencerá a su entorno. Amor: situaciones difíciles generarán la madurez y seguridad que necesita la pareja.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: su tenacidad dará seguridad a los demás para insistir con nuevos proyectos. Amor: surgirá la posibilidad de un romance y éste no se hará esperar. Esté alerta.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: tomará las decisiones correctas y un nuevo negocio o proyecto será excelente. Amor: aunque crea que el amor a primera vista no existe, prepárese a vivirlo.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PROTECTORA Y SOLÍCITA CON LOS QUE AMA. LE GUSTAN LOS GRANDES IDEALES.
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