Horóscopo de HOY, lunes 7 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un trabajo será aprobado e iniciará una serie de logros con beneficios. Amor: se arriesgará si se deja llevar por habladurías; la armonía será afectada sin necesidad.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que superarán todas las dificultades y alcanzará las metas. Amor: momento para dejar de lado lo superficial y concentrarse en los momentos íntimos.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: una decisión que no parece confiable redundará en gran beneficio. Amor: ignorará un buen consejo y las consecuencias serán inevitables, la armonía se perderá.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: las trabas se disiparán, los trámites fluyen y los ingresos aumentan. Amor: dejará de discutir, el encanto crecerá y el buen humor fortalecerá la armonía.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: medidas apuradas asombrarán pero los resultados muestran increíbles ventajas. Amor: se afirmará el deseo de la pareja de pasar a la etapa de mayor compromiso.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: llega la oportunidad para poner en orden proyectos que avanzarán. Amor: creerá que no hay problemas en la relación pero le tomarán por sorpresa y escuchará.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: posibles demoras o cancelaciones en el inicio de un trabajo. Amor: lo que parece un defecto del otro comenzará a ser un rasgo que deseará ver cada día.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: trabas inesperadas podrían complicarle pero llegará al éxito. Amor: su natural encanto potenciará las muestras de afecto y facilitará las pequeñas atenciones.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: los obstáculos parecerán insalvables pero los superará. Amor: momento positivo para iniciar una relación nueva. Se enamorará con entusiasmo.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: planes bien hechos permitirán un avance sólido y a tiempo. Amor: alguna actitud negativa causará fastidio en la relación y habrá que sanar heridas.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: con habilidad resolverá problemas complejos y será muy elogiado. Amor: un diálogo sincero restituirá la armonía afectada y la calidez en cada momento íntimo.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: no tendrá que decidir en soledad porque habrá buenas sugerencias. Amor: una muestra de afecto le llegará al corazón y abrirá el camino al encuentro romántico.
__________________________________________________________________
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMBICIOSA Y DOMINANTE. ACTÚA CUANDO SU MUNDO PERSONAL ES INVADIDO.
- “Para pensar con calma”: esto dice tu horóscopo para esta semana
- Aniversario de Lima: ¿Con qué plato celebrarías los 488 años de la ciudad?
- La divertida respuesta de Renault (Twingo) a Shakira, por mención en la canción ‘BZRP Music Sessions #53′
- La Voz Perú: ¿Cómo fue el debut de María Paz Gonzales como conductora junto a su esposo Jesús Alzamora?
- Horóscopo de HOY, jueves 21 de mayo: revisa las predicciones más certeras de amor, dinero y trabajo