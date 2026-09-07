Horóscopo de HOY, lunes 7 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un trabajo será aprobado e iniciará una serie de logros con beneficios. Amor: se arriesgará si se deja llevar por habladurías; la armonía será afectada sin necesidad.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que superarán todas las dificultades y alcanzará las metas. Amor: momento para dejar de lado lo superficial y concentrarse en los momentos íntimos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una decisión que no parece confiable redundará en gran beneficio. Amor: ignorará un buen consejo y las consecuencias serán inevitables, la armonía se perderá.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: las trabas se disiparán, los trámites fluyen y los ingresos aumentan. Amor: dejará de discutir, el encanto crecerá y el buen humor fortalecerá la armonía.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: medidas apuradas asombrarán pero los resultados muestran increíbles ventajas. Amor: se afirmará el deseo de la pareja de pasar a la etapa de mayor compromiso.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: llega la oportunidad para poner en orden proyectos que avanzarán. Amor: creerá que no hay problemas en la relación pero le tomarán por sorpresa y escuchará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: posibles demoras o cancelaciones en el inicio de un trabajo. Amor: lo que parece un defecto del otro comenzará a ser un rasgo que deseará ver cada día.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: trabas inesperadas podrían complicarle pero llegará al éxito. Amor: su natural encanto potenciará las muestras de afecto y facilitará las pequeñas atenciones.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: los obstáculos parecerán insalvables pero los superará. Amor: momento positivo para iniciar una relación nueva. Se enamorará con entusiasmo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: planes bien hechos permitirán un avance sólido y a tiempo. Amor: alguna actitud negativa causará fastidio en la relación y habrá que sanar heridas.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con habilidad resolverá problemas complejos y será muy elogiado. Amor: un diálogo sincero restituirá la armonía afectada y la calidez en cada momento íntimo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: no tendrá que decidir en soledad porque habrá buenas sugerencias. Amor: una muestra de afecto le llegará al corazón y abrirá el camino al encuentro romántico.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMBICIOSA Y DOMINANTE. ACTÚA CUANDO SU MUNDO PERSONAL ES INVADIDO.