La carrera de Tim Curry, actor británico reconocido por interpretar a personajes como Pennywise en ‘It’ y el doctor Frank-N-Furter en ‘The Rocky Horror Picture Show’, abarcó más de cinco décadas y se extendió al cine, la televisión, el teatro y la animación.

Durante su trayectoria, Curry participó en decenas de producciones y construyó una filmografía que incluye películas como ‘The Rocky Horror Picture Show’, ‘Legend’, ‘Clue’, ‘It’ y ‘Muppet Treasure Island’.

El actor también formó parte de ‘Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York’, donde interpretó a Mr. Héctor, el recepcionista del Hotel Plaza que sospecha de Kevin McCallister.

Los personajes más recordados de Tim Curry

Uno de los papeles más reconocidos de Curry fue el del doctor Frank-N-Furter en ‘The Rocky Horror Picture Show’, película estrenada en 1975.

También interpretó a Pennywise en la adaptación televisiva de ‘It’, personaje que lo convirtió en una de las figuras más recordadas del género de terror.

Entre sus trabajos cinematográficos también se encuentran ‘Legend’, ‘Clue’ y ‘Muppet Treasure Island’, donde interpretó a Long John Silver.

A lo largo de su carrera, Curry dio vida además a personajes como Darkness, Wadsworth y el cardenal Richelieu, entre otros.

Su carrera como actor de voz

Además de sus trabajos frente a las cámaras, Curry desarrolló una extensa trayectoria como actor de voz.

Uno de sus personajes animados más conocidos fue Nigel Thornberry, de ‘The Wild Thornberrys’. También interpretó al Capitán Garfio en ‘Peter Pan and the Pirates’, trabajo por el que ganó un Premio Emmy en 1991.

Su voz apareció asimismo en producciones como ‘Batman: The Animated Series’, ‘Star Wars: The Clone Wars’, ‘Over the Garden Wall’ y ‘Ben 10’.

De acuerdo con registros de TV Guide, Curry acumuló más de 180 créditos de actuación durante su carrera.

Tim Curry también incursionó en la música

El actor británico también desarrolló una carrera musical y publicó tres álbumes de estudio.

Su primer disco fue ‘Read My Lips’, lanzado en 1978. Posteriormente publicó ‘Fearless’, en 1979, y ‘Simplicity’, en 1981.

‘Stream’, su último trabajo cinematográfico

El último personaje interpretado por Tim Curry fue en la película de terror ‘Stream’.

Michael Leavy, director y productor de la cinta, destacó la participación del actor en la producción y expresó su entusiasmo por contar nuevamente con él en una película.

“¡Estamos muy felices y emocionados de traer a Tim de vuelta al cine y a la pantalla grande!” , señaló Leavy a la revista Variety.

La trayectoria de Curry incluyó personajes de terror, comedia, fantasía y animación. Entre ellos figuran Frank-N-Furter, Pennywise, Darkness, Wadsworth, Long John Silver, el cardenal Richelieu y Nigel Thornberry, que forman parte de los distintos géneros que abordó durante su carrera.