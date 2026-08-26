Muere Tim Curry, actor que interpretó a Pennywise en ‘It’. (Foto: EFE)
Muere Tim Curry, actor que interpretó a Pennywise en ‘It’. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

La carrera de Tim Curry, actor británico reconocido por interpretar a personajes como Pennywise en ‘It’ y el doctor Frank-N-Furter en ‘The Rocky Horror Picture Show’, abarcó más de cinco décadas y se extendió al cine, la televisión, el teatro y la animación.

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