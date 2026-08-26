Una pérdida para el cine mundial. El actor británico Tim Curry, de 80 años, murió la noche del martes 25 de agosto en su vivienda de Los Ángeles, según TMZ. Curry es reconocido por interpretar Pennywise en la adaptación televisiva de It y al conserje Héctor en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York.

Curry talcanzó gran reconocimiento por su papel de Dr. Frank-N-Furter en la película de culto The Rocky Horror Picture Show. También protagonizó Annie, The Hunt for Red October, Muppet Treasure Island y Scary Movie 2.

Los primeros reportes sobre su fallecimiento no han precisado la causa de muerte. Fuentes policiales citadas por TMZ indicaron que agentes acudieron a su domicilio alrededor de las 23:23 horas del martes y señalaron que, hasta el momento, no se sospecha de actividad delictiva.

Curry había enfrentado problemas de salud durante los últimos años de su vida luego de sufrir un accidente cerebrovascular en 2012. El actor habló públicamente sobre aquel episodio durante una proyección especial realizada en el Academy Museum de Los Ángeles.

“Estaba recibiendo un masaje y ni siquiera noté nada al principio, pero el masajista me dijo: ‘Estoy preocupado por ti, quiero llamar a una ambulancia’” , contó Curry sobre el momento en que sufrió el accidente.

En 2025, el actor también se refirió a las secuelas del ictus y explicó que continuaba utilizando una silla de ruedas. “Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla tan tonta. Así que no estaré cantando ni bailando muy pronto” , declaró.

Tim Curry y sus personajes más recordados

Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Inglaterra. Sus primeros pasos en el mundo artístico se produjeron a finales de la década de 1960.

Su consagración llegó con el personaje de Dr. Frank-N-Furter en el musical teatral The Rocky Horror Show. Posteriormente, Curry interpretó nuevamente al personaje en la adaptación cinematográfica The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975.

Aunque la película no tuvo un gran desempeño en taquilla tras su lanzamiento, con los años se convirtió en una cinta de culto.

En 1990, Curry asumió otro de los papeles más recordados de su carrera: Pennywise, el aterrador payaso de la miniserie televisiva It, basada en la novela homónima de Stephen King.

Su interpretación del personaje se convirtió en una de las representaciones más reconocidas del terror y antecedió a las posteriores adaptaciones cinematográficas de la historia.

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El actor también desarrolló una importante carrera como intérprete de voz. Participó en diversas series animadas, películas y videojuegos.

Entre sus trabajos destacó su interpretación del Capitán Garfio en Peter Pan and the Pirates, papel que le permitió obtener un premio Emmy.

Curry desarrolló así una carrera que abarcó el teatro, el cine, la televisión y la actuación de voz durante más de cinco décadas.