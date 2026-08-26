Muere Tim Curry, el actor que dio vida a Pennywise en la versión televisiva de ‘It’. (Foto: Redes sociales)
Muere Tim Curry, el actor que dio vida a Pennywise en la versión televisiva de ‘It’. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Tim Curry, uno de los actores británicos más reconocidos del cine, la televisión y el teatro, murió a los 80 años durante la noche del martes 25 de agosto en su vivienda de Los Ángeles, según informó TMZ. Hasta el momento, no se ha hecho pública la causa de su fallecimiento.

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