Tim Curry, uno de los actores británicos más reconocidos del cine, la televisión y el teatro, murió a los 80 años durante la noche del martes 25 de agosto en su vivienda de Los Ángeles, según informó TMZ. Hasta el momento, no se ha hecho pública la causa de su fallecimiento.

Fuentes policiales citadas por el medio señalaron que los agentes acudieron al domicilio del actor poco antes de las 23:30 horas y que no existen indicios de que se haya producido un acto criminal.

Curry atravesó problemas de salud durante la última etapa de su vida. En 2012 sufrió un derrame cerebral que afectó su movilidad y lo llevó a utilizar una silla de ruedas. Después de ese episodio redujo sus apariciones en pantalla y concentró buena parte de su actividad profesional en el doblaje y la interpretación de voz.

Sus inicios en el teatro

Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Cheshire, Inglaterra. Estudió literatura y artes escénicas en la Universidad de Birmingham y comenzó su carrera profesional en el teatro.

En 1968 formó parte del reparto de la producción londinense de Hair, experiencia durante la cual conoció a Richard O’Brien.

Su gran salto llegó con Dr. Frank-N-Furter, el excéntrico científico de The Rocky Horror Show. Curry interpretó al personaje en la producción teatral londinense de 1973 y posteriormente retomó el papel para la adaptación cinematográfica de 1975, The Rocky Horror Picture Show.

La película, protagonizada también por Susan Sarandon y Barry Bostwick, adquirió con el paso de los años el estatus de fenómeno cultural y se convirtió en una de las producciones de culto más reconocidas del cine.

Pennywise, uno de sus personajes más recordados

En 1990, Tim Curry asumió otro de los personajes que marcarían su trayectoria: Pennywise, el payaso que aterroriza a los protagonistas de It, miniserie televisiva basada en la novela homónima de Stephen King.

La interpretación de Curry convirtió a esta versión de Pennywise en una de las más reconocidas antes de que Bill Skarsgård asumiera el personaje en las películas dirigidas por Andy Muschietti décadas después.

El trabajo del actor en la adaptación de 1990 quedó asociado a la imagen del payaso dentro de la cultura popular.

Cine, televisión y teatro

La filmografía de Tim Curry incluyó títulos como Annie, donde interpretó a Rooster en 1982; Legend, Clue y Muppet Treasure Island.

En Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York interpretó al señor Héctor, el conserje del Hotel Plaza que sospecha de Kevin McCallister, personaje interpretado por Macaulay Culkin.

Curry también desarrolló una carrera en los escenarios. Participó en Amadeus, donde interpretó a Mozart, y en Spamalot, musical inspirado en Monty Python and the Holy Grail, producción en la que encarnó al rey Arturo y por la que recibió una nominación a los premios Tony.

Además, publicó tres álbumes de estudio: Read My Lips (1978), Fearless (1979) y Simplicity (1981).

Su vínculo con ‘The Rocky Horror Picture Show’

Tras el derrame cerebral que sufrió en 2012, Curry continuó relacionado con algunos de sus personajes más conocidos.

En 2016 participó como narrador en The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again, nueva versión televisiva protagonizada por Laverne Cox como Frank-N-Furter.

La trayectoria de Tim Curry se extendió por más de cinco décadas e incluyó trabajos en teatro, cine, televisión, música y doblaje, con personajes que formaron parte tanto de producciones de culto como de grandes producciones comerciales.