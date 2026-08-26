Los sudamericanos podrán ser testigos de un atractivo fenómeno astronómico: un eclipse lunar parcial que podrá apreciarse desde diversas zonas del país. El evento será visible en todo el Perú, Argentina y más países de Sudamérica y permitirá observar las distintas etapas del fenómeno, desde el momento en que la Luna entre en la penumbra terrestre hasta el final del eclipse. Conforme avance la noche, el satélite natural irá ingresando gradualmente en la sombra proyectada por nuestro planeta, mientras una parte de su superficie se oscurece. Sin duda, será uno de los eventos astronómicos más destacados de agosto.

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, provocando que su sombra se proyecte sobre el satélite natural. En esta oportunidad, solo una porción de la Luna quedará cubierta, dando lugar a un eclipse parcial. El espectáculo podrá ser contemplado desde cualquier punto del Perú, sin necesidad de acudir a un lugar determinado. Solo será necesario mirar hacia el cielo en el momento indicado para disfrutar de este fenómeno. De esta manera, la noche de agosto brindará a los aficionados a la astronomía una excelente ocasión para seguir de cerca el movimiento de los cuerpos celestes.

Esta es la hora en la que comenzará el eclipse lunar, un espectáculo astronómico muy esperado

Durante la noche del 27 de agosto, el Perú y Sudamérica será escenario de un cambio gradual cuando la Luna comience a ingresar en la penumbra de la Tierra a las 8:22 p. m., de acuerdo con la Agencia Espacial del Perú. Posteriormente, a las 9:34 p. m., el satélite natural entrará en la umbra, iniciando así la etapa más notoria del eclipse. El punto máximo del fenómeno se producirá a las 11:13 p. m.. Después, la Luna empezará a salir de la sombra más intensa a las 12:52 a. m. del 28 de agosto, hasta abandonar por completo la penumbra a las 2:03 a. m.

El fenómeno astronómico se prolongará por varias horas. La fase penumbral tendrá una duración de 5 horas y 41 minutos, mientras que la fase umbral se extenderá por 3 horas y 19 minutos. Además, el eclipse alcanzará una magnitud de 0.935, por lo que será uno de los eventos más destacados de agosto. Esa misma noche, a las 11:18 p. m., también se registrará la Luna llena. El satélite podrá observarse en dirección a la constelación de Acuario, a una distancia aproximada de 390 397 kilómetros de la Tierra, reuniendo así dos importantes acontecimientos para los amantes de la astronomía.

¿Qué dice la NASA sobre este espectáculo astronómico que se verá en el Perú ya que una parte estará iluminada?

Cuando el eclipse alcance su punto máximo, la Luna ofrecerá una imagen distinta en el cielo nocturno. Según la NASA, cerca del 93 % de su diámetro quedará dentro de la umbra, la zona más oscura de la sombra proyectada por la Tierra. Sin embargo, el satélite no desaparecerá por completo detrás de esa sombra. Una parte de su superficie permanecerá iluminada, marcando el carácter parcial del fenómeno. El contraste convertirá a la Luna en uno de los principales protagonistas de la noche.

A medida que la sombra avance sobre el disco lunar, la zona cubierta podría adquirir una tonalidad rojiza o cobriza. Este cambio de color dará al eclipse un aspecto particular y fácilmente reconocible desde la Tierra. La oscuridad no será uniforme, pues el borde alcanzado por la umbra mostrará el característico matiz cálido. Los observadores podrán apreciar cómo la Luna transforma lentamente su apariencia. Será un espectáculo celeste en el que la sombra de nuestro planeta dibujará una nueva silueta sobre el satélite.

¿Se necesitará una protección especial para los ojos cuando comience a verse el eclipse lunar?

A diferencia de un eclipse solar, observar un eclipse lunar no implica ningún peligro para la vista, por lo que podrá contemplarse directamente y sin protección especial. El desplazamiento de la sombra de la Tierra sobre la Luna será perceptible a simple vista, convirtiéndose en un atractivo espectáculo para quienes observen el cielo. Para quienes deseen disfrutarlo con mayor detalle, unos binoculares permitirán ampliar la imagen y seguir con mayor precisión el avance de la sombra. Asimismo, un telescopio pequeño ofrecerá una visión más cercana del fenómeno.

Durante el eclipse, los espectadores podrán notar cómo la Luna modifica gradualmente su apariencia, mostrando detalles que podrían no ser evidentes a simple vista. El cielo nocturno se transformará así en el escenario de uno de los fenómenos astronómicos más destacados de agosto. No obstante, su observación dependerá de las condiciones meteorológicas de cada lugar. Además, este evento será especialmente importante para los observadores peruanos, ya que será el último eclipse lunar visible en el país hasta junio de 2029.

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