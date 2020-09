El terror viene en diferentes presentaciones, pero el miedo es universal. Para Javier Zapata, quien de niño temblaba ante los vívidos relatos que le contaban sobre las criaturas bien nocturnas y bien peruanas, no hay Frankenstein, Jason, Freddy Krugger o Llorona que valgan. Para él el Jarjacha, el Tunche, el Chullachaqui y el Pishtaco son los seres que reinan la oscuridad peruana.

En 2010, Zapata publicó, atraído por la variedad y cantidad, un bestiario llamado “Seres mágicos del Perú”. “Ese fue el primer libro y también el que originó que publicáramos hasta ahora siete antologías de relatos sobrenaturales. Las personas se me acercaban y me decían que esas criaturas las habían visto, que ellos querían contar sus historias”, recuerda y fue así cómo en el 2012 apareció la primera publicación.

Nada hacía sospechar que luego de dos trilogías, más de 250 autores publicados y más de 22.000 ejemplares vendidos, llegaría una nueva entrega. “Yo mismo pensaba que ya no iba a publicar más historias. El año pasado no publiqué ninguna y en la Feria del Libro me seguían pidiendo que hiciera una nueva convocatoria y así fue”.

Portada del nuevo libro de la tercera trilogía pubicado en julio de este año (Editorial Malabares)

En octubre del año pasado, Zapata, así como hizo seis ocasiones anteriores, invitó a todo aquel que tuviera una historia personal que contar, que la enviara para que postule a formar parte del inicio de una nueva trilogía. “Siempre pedimos que no sea un cuento, tiene que ser un testimonio. Es más, pedimos una declaración jurada a los autores en el que aseguren que la historia que han enviado no es una invención”, asegura el editor.

Entre algunos hallazgos que no calificaron para pertencer a la entrega “Nuevos Relatos Mágicos”, publicados en julio de este año, fueron algunos que hacían referencia a avistamientos de naves espaciales y uno sobre un encuentro con Slenderman, un ser maligno muy gringo y muy hollywoodense que ha ganado fama en los últimos años.

Vocación de difusión

El hombre que invita a las personas a publicar sus historias de terror tiene la consigna de popularizar la mitología local. “Nuestros personajes son populares en la mesa de conversación, cuando se reúne la familia peruana. Pero falta que tengan mayor presencia en otros formatos. Mi meta es que estas publicaciones sirvan de inspiración y como material para que se hagan producciones audiovisuales. Antes se hizo películas de jarjachas, como las de Fredy Palito Ortega, pero no tuvieron la exposición que merecían”, se lamenta. Para Zapata, en el Perú seguimos viendo más hacia afuera que hacia dentro y por eso es difícil que personajes como el Pishtaco venzan, al menos en taquilla y espectadores a Freddy Krugger. “Nos ponemos frente al televisor y nos comemos todo lo que nos ponen en frente. Hay películas peruanas que sufren y luchan para tener una semana de exposición en una sala de cine, pero hay películas de Estados Unidos que antes de que lleguen ya tienen aseguradas varias semanas en cartelera”, critica.

Ilustración de la historia "El duende de la higuera", de Elizabeth Rosso. (Crédito: Diego Rondón Almuelle)

De acuerdo con Zapata, los monstruos nacionales deben ser conocidos por los peruanos con mayor profundidad. “Son parte de la construcción de nuestra identidad”, asegura. Y reflexiona que hay también una necesidad de contar las historias que han estado en las familias peruanas. “Casi siempre se trata de una sombra que es identificada con un familiar. O historias que primero contó el abuelo al padre y el padre al hijo. Puede que haya una búsqueda de validación, de que les digan que lo que vieron u oyeron es real, pero, sobre todo está el hecho de querer publicar sus relatos y ser parte de un libro”, explica.

Por lo pronto, el jefe de editorial Malabares asegura que realizará una nueva convocatoria para el nuevo libro de relatos en octubre y que, por otro lado, se pondrá a trabajar en otro tipo de monstruos nacionales. “También hago juegos de mesa y “Presidente” es uno de ellos y ha llegado el momento de hacer una expansión donde agregaremos temas como el del caso Lava Jato. Los guiones para los juegos nos los dan nuestros propios políticos”, finaliza.





