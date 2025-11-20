El Miss Universo se celebra este 21 de noviembre en Tailandia y la modelo peruana Karla Bacigalupo se encuentra lista tras su destacada participación en la gala preliminar del certamen, donde participó de las evaluaciones de traje de baño y traje típico.

A través de sus redes sociales, la organización Miss Universo tuvo una destacada reseña sobre la representante peruana, de quien resaltó que “combina creatividad, liderazgo y servicio para animar a las mujeres en todo el Perú”.

“Una defensora y guionista, Karla combina creatividad, liderazgo y servicio para animar a las mujeres en todo el Perú a través de la narración, empoderamiento y educación. Representa a su país con coraje, resistencia y un compromiso con amplificar las voces que a menudo se pasan por alto”, precisó la organización a través de su Instagram.

“Representa a su país con coraje”, así definió el Miss Universo a la peruana Karla Bacigalupo. (Foto: Instagram)

Como era de esperarse, la publicación ha conseguido más de 50 mil likes y una gran cantidad de comentarios resaltando la participación de la modelo peruana en el Miss Universo 2025.

Cabe resaltar que, en la etapa preliminar, Karla Bacigalupo tuvo una destacada participación en las evaluaciones de traje de baño y traje de noche, cuyos puntajes se suman a la entrevista personal y al programa social Beyond the Crown para definir a las 29 semifinalistas. La trigésima será elegida por votación del público.

Karla Bacigalupo, representante peruana del Miss Universo 2025. (Foto: EFE/EPA/RUNGROJ Yongrit) / RUNGROJ YONGRIT

Con ambas presentaciones completadas —traje de baño y traje típico—, la representante peruana se alista para la gran final del Miss Universo 2025, que se celebrará este 21 de noviembre en Tailandia.