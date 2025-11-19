19:02
Bienvenidos a la cobertura en vivo del Miss Universo 2025, una de las noches más esperadas del calendario internacional. Desde el imponente Impact Arena, en Pak Kret (Tailandia), las candidatas ya se alistan para iniciar la gala final mañana 20 de noviembre.
En esta transmisión seguiremos cada momento clave del certamen: anuncios oficiales, presentaciones especiales, resultados, y por supuesto, el desempeño de Karla Bacigalupo, la representante peruana que llega tras una sólida participación en la preliminar.